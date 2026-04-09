De qué enfermedad murió el actor Michael Patrick

De acuerdo con información confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, el intérprete murió en un hospicio en Irlanda del Norte, donde permanecía bajo cuidados paliativos, rodeado de sus seres queridos. Michael Patrick fue conocido por su participación en la serie Game of Thrones, donde tuvo un papel en la sexta temporada. Además de su trabajo en televisión, desarrolló una destacada carrera en el teatro y como guionista, participando en producciones como Blue Lights, This Town y la obra autobiográfica My Left Nut, que recibió reconocimiento en festivales teatrales.

El actor también fue reconocido por su compromiso artístico pese a la enfermedad, llegando a interpretar a Ricardo III en el teatro irlandés y convirtiéndose en un referente de superación dentro de la industria.

Su fallecimiento ha generado reacciones de tristeza, y colegas y seguidores han expresado sus condolencias.

La ELA, padecimiento que enfrentó durante los últimos años de su vida, es una enfermedad degenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras, limitando funciones como el movimiento, el habla y la respiración.

Con su partida, Michael Patrick deja un legado artístico marcado por la creatividad, la valentía y una profunda huella en quienes siguieron su trabajo.