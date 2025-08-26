Suscríbete
¡De una pulsera de la amistad al altar! La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Lo que comenzó con un gesto en un concierto del Eras Tour se convirtió en una de las historias de amor más virales del pop y la NFL

August 26, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron este 26 de agosto de 2025 que están comprometidos. La pareja compartió fotos del emotivo momento en Instagram con la frase: “Your English teacher and your gym teacher are getting married.”

Una historia de amor inesperada

En 2023, Kelce intentó llamar la atención de Taylor entregándole una pulsera de la amistad en un concierto. Aunque no lo logró, la cantante escuchó la anécdota en su podcast y así comenzó su historia.

En septiembre de ese mismo año, Taylor apareció en un partido de los Chiefs, confirmando al mundo su relación. Desde entonces, se volvieron inseparables: Super Bowls, giras, premios y momentos en familia.

El compromiso

Dos años después, la pareja dio el gran paso. Travis se arrodilló, Taylor dijo que sí, y ambos compartieron el inicio de su camino al altar con millones de fans alrededor del mundo.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen

Jamie Squire/Getty Images

De un simple gesto romántico a la boda más esperada del año, Taylor Swift y Travis Kelce demostraron que su historia de amor conquistó tanto al pop como a la NFL.

Taylor Swift
Comunicóloga en Medios Digitales
