Emiliano Aguilar se lanza nuevamente contra Christial Nodal y defiende a Cazzu

El hijo de Pepe Aguilar le puso un alto al intérprete sororense

September 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-boda-hermano-emiliano-aguilar.jpg

La cantante argentina Cazzu volvió a hablar de los desacuerdos que tiene con el padre de su hija y sobre la disputa legal que estuvo a punto de emprender contra Christian Nodal.

Ante esto, Emiliano Aguilar reposteó una de las recientes declaraciones que Cazzu hizo sobre su ex y compartió su punto de vista, arremetiendo contra el esposo de su hermana Ángela Aguilar.

En su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar compartió un fragmento de la participación de Cazzu en el podcast “Se regalan dudas”, donde abrió su corazón para hablar de su hija Inti.

Cazzu dijo que hace un tiempo solicitó a través del abogado de Nodal el permiso para poder salir de Argentina junto a su hija y llevarla a sus compromisos laborales, sin embargo, la respuesta del abogado fue negativa, lo que la llevó a enfrentar uno de los momentos más duros de su vida.

Sin embargo, Cazzu mencionó que no va a emprender un proceso por la vía legal, ya que tiene la oportunidad de ser madre soltera y darle todo a su hija.

Emiliano volvió a arremeter en contra de Christian Nodal y en esta ocasión utilizó las declaraciones de Cazzu sobre su hija y expresó, “chale, qué pocos hue... perr.. Primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía. Aquí el muerto de hambre eres tú. Aquí te estaré esperando, carnalito. Es un juego de ajedrez y por lo visto vales para jugar”.

Además, envió una disculpa a Cazzu por sus palabras, “una disculpa, pero ese vato tiene que sentar cabeza siempre con todo el respeto hacia ustedes”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
