Suscríbete
Entretenimiento

Gérard Depardieu será juzgado por violar a la actriz Charlotte Arnould

El actor francés fue puesto a disposición del Tribunal Penal Departamental de París por cargos de violación y agresión sexual contra la actriz

September 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
gerard-depardieu-charlotte-arnould.jpg

Gérard Depardieu había sido condenado a 18 meses de detención condicional por un caso similar en un rodaje que se llevó a cabo en el año 2021.

La actriz de 29 años víctima del actor de 76, exbailarina de ballet y conocida por su trabajo en teatro y doblaje, expresó en su cuenta de Instagram previo al juicio, “siete años después, siete años de horror e infierno... la orden restablece una forma de verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de su magnitud. Me siento aliviada”.

El juicio contra el actor inició tras la denuncia de Arnould sobre los hechos que se habrían registrado en 2018 en una residencia de Depardieu en la capital francesa.

Además, no es la unica acusación que enfrenta el actor, ya que están en curso los procesos por agresión sexual instaurados por otras dos mujeres sobre incidentes que tuvieron registro durante un rodaje hace cuatro años.

Depardieu fue condenado el pasado 13 de mayo a 18 meses de cárcel por agresiones sexuales cometidas en 2021 contra dos trabajadoras durante un rodaje en París. La sentencia obligó a que el actor fuese inscrito en el archivo de agresores sexuales, además de privarle de sus derechos civiles durante dos años. Tras el juicio, el juez decretó que también Depardieu debería indemnizar a las víctimas por la violencia verbal a la que estas fueron sometidas durante el proceso, tanto por el actor como por sus abogados.

En varias ocasiones, Depardieu se ha referido a los hechos denunciados por Arnould como “consensuados”, versión que ha sido negada por la actriz. Según el francés, nunca ha abusado de ninguna mujer, y Arnould habría subido a su habitación “por voluntad propia”.

La actriz se convirtió en una figura destacada del movimiento #MeeToo en Francia y se solidarizó con otras víctimas de agresión sexual y exigió a la industria cinematográfica que se haga responsable.

Gérard Depardieu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Amanda Seyfried en el Festival de Venecia
Entretenimiento
Amanda Seyfried rompe en llanto con ovación de 15 minutos en el Festival de Venecia
September 02, 2025
 · 
Tania Franco
Anne Hathaway
Entretenimiento
Anne Hathaway detiene una pelea entre paparazzis durante el rodaje de The Devil Wears Prada 2 en Nueva York
September 02, 2025
 · 
Tania Franco
The summer i turned pretty
Entretenimiento
Team Conrad vs. Team Jeremiah: ¿quién es el verdadero amor de Belly en El verano en el que me enamoré?
September 02, 2025
 · 
Tania Franco
Belinda y bad Bunny
Entretenimiento
Belinda revela cómo vivió la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico y su inesperada química con el cantante
September 02, 2025
 · 
Tania Franco
the-smashing-machine-.jpg
Entretenimiento
De qué trata “The Smashing Machine” la nueva película que perfila a Dwayne Johnson al Oscar
El actor conocido como “La Roca” ha estrenado en Venecia su película dirigida por BennySafdie en la que se sumerge en el papel de luchador y artista marcial mixto, Mark Kerr
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-su-hija-y-nodal.jpg
Entretenimiento
Cazzu revela incómodo momento que vivió con el abogado de Nodal por la custodia de Inti
La cantante dijo que el intérprete de regional mexicano no quiso firmar el permiso para que la bebé pueda viajar con ella
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dwayne-la-roca-venecia.jpeg
Entretenimiento
El impactante cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson
El actor estrenó The Smashing Machine en el Festival de Cine de Venecia
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chloe-grace-moretz-kate-harrison.jpeg
Entretenimiento
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras siete años juntas
Aunque la pareja ha mantenido su relación en privado, confirmaron su compromiso en enero y se casaron el fin de semana
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dr-simi-pelicula.jpg
Entretenimiento
Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi
Salió a la luz el primer avance oficial de la cinta animada
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez