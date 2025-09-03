Gérard Depardieu será juzgado por violar a la actriz Charlotte Arnould

Gérard Depardieu había sido condenado a 18 meses de detención condicional por un caso similar en un rodaje que se llevó a cabo en el año 2021.

La actriz de 29 años víctima del actor de 76, exbailarina de ballet y conocida por su trabajo en teatro y doblaje, expresó en su cuenta de Instagram previo al juicio, “siete años después, siete años de horror e infierno... la orden restablece una forma de verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de su magnitud. Me siento aliviada”.

El juicio contra el actor inició tras la denuncia de Arnould sobre los hechos que se habrían registrado en 2018 en una residencia de Depardieu en la capital francesa.

Además, no es la unica acusación que enfrenta el actor, ya que están en curso los procesos por agresión sexual instaurados por otras dos mujeres sobre incidentes que tuvieron registro durante un rodaje hace cuatro años.

Depardieu fue condenado el pasado 13 de mayo a 18 meses de cárcel por agresiones sexuales cometidas en 2021 contra dos trabajadoras durante un rodaje en París. La sentencia obligó a que el actor fuese inscrito en el archivo de agresores sexuales, además de privarle de sus derechos civiles durante dos años. Tras el juicio, el juez decretó que también Depardieu debería indemnizar a las víctimas por la violencia verbal a la que estas fueron sometidas durante el proceso, tanto por el actor como por sus abogados.

En varias ocasiones, Depardieu se ha referido a los hechos denunciados por Arnould como “consensuados”, versión que ha sido negada por la actriz. Según el francés, nunca ha abusado de ninguna mujer, y Arnould habría subido a su habitación “por voluntad propia”.

La actriz se convirtió en una figura destacada del movimiento #MeeToo en Francia y se solidarizó con otras víctimas de agresión sexual y exigió a la industria cinematográfica que se haga responsable.