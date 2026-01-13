Suscríbete
Golden Globes 2026: los 5 momentos más impactantes de la noche

De reencuentros inesperados a gestos espontáneos, así se vivieron las escenas que definieron la gala más allá de la alfombra roja

Enero 12, 2026 • 
Tania Franco
Getty Images.

La edición 2026 de los Golden Globes no solo estuvo marcada por premios y discursos, sino por una serie de momentos espontáneos que captaron la atención dentro y fuera del recinto. Entre mesas, risas, abrazos y gestos que no siempre aparecen en la transmisión oficial, la gala dejó escenas que rápidamente se volvieron virales y que hoy forman parte de la narrativa más comentada de la noche.

Estos fueron los cinco instantes que se robaron el protagonismo y marcaron el pulso emocional de la ceremonia.

1. El abrazo entre Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet

Cuando dos generaciones de protagonistas del cine actual se encuentran, el momento se siente simbólico. El abrazo entre Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet fue leído por muchos como un cruce de eras: la estrella consolidada y el actor que hoy domina la conversación cinematográfica compartiendo un gesto de complicidad que rápidamente se convirtió en uno de los clips más reproducidos de la noche.

2. El beso de Timothée Chalamet y Kylie Jenner lejos de las cámaras principales

No ocurrió en la alfombra roja ni frente a los reflectores principales, pero sí en el corazón de la gala. Timothée Chalamet y Kylie Jenner protagonizaron uno de los momentos más comentados al compartir un beso entre risas y miradas cómplices, confirmando que la intimidad también tiene espacio en medio del espectáculo más mediático de Hollywood.

3. El reencuentro de Selena Gomez y Miley Cyrus que despertó nostalgia Disney

Uno de los momentos más emotivos fue el reencuentro entre Selena Gomez y Miley Cyrus, captadas juntas en una selfie que rápidamente activó la memoria colectiva de toda una generación. El gesto no solo fue celebrado por fans, sino también por la industria, como un guiño a los orígenes compartidos y a la evolución de ambas dentro del entretenimiento.

4. El mini roast a Leonardo DiCaprio que encendió al público

El humor también tuvo su espacio, y uno de los comentarios más comentados de la noche fue el guiño irónico hacia la eterna juventud romántica de Leonardo DiCaprio. El comentario, recibido entre risas y reacciones del público, se convirtió en uno de los momentos más virales del show, demostrando que incluso las grandes estrellas no escapan al juego del ingenio en las premiaciones.

5. Jennifer Lawrence y Kylie Jenner, entre risas y complicidad

Entre mesas y conversaciones relajadas, Jennifer Lawrence y Kylie Jenner protagonizaron uno de los encuentros más comentados de la gala. Lejos de poses formales, ambas fueron captadas conversando y riendo, recordando que los Golden Globes también son un punto de encuentro social donde la elegancia convive con la naturalidad.

Los Golden Globes 2026 confirmaron que muchas de las escenas que definen una gala no ocurren necesariamente sobre el escenario. Abrazos, bromas, reencuentros y miradas compartidas construyen una narrativa paralela que hoy es tan relevante como los trofeos entregados. Y este año, esos momentos fueron los que terminaron robándose la conversación global.

