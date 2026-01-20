Suscríbete
Entretenimiento

Green Day actuará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium

La NFL confirmó que la banda encabezará el acto inaugural del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California

Enero 19, 2026 • 
Tania Franco
Green Day actuará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium

La NFL anunció oficialmente que Green Day será la banda encargada de la ceremonia de apertura del Super Bowl LX, marcando uno de los momentos musicales más esperados del evento deportivo más visto del año. El partido se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

Con esta participación, la banda californiana sumará un nuevo capítulo a su historia dentro de los grandes escenarios globales. La apertura del Super Bowl antecede al tradicional show de medio tiempo y sirve como bienvenida oficial a jugadores, aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo.

La actuación de Green Day se enmarca además en la celebración del 60 aniversario del Super Bowl, un hito histórico para la NFL, que ha apostado por una propuesta musical con fuerte identidad y alcance generacional. La banda, liderada por Billie Joe Armstrong, es reconocida por su energía en vivo y su influencia en la cultura musical de las últimas décadas.

El Super Bowl LX no solo promete ser un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también un evento cultural de gran impacto, donde música, entretenimiento y deporte convergen. Con Green Day abriendo la jornada, la NFL reafirma su apuesta por artistas con trayectoria, carácter y conexión global.

Super Bowl
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
stranger-things-quinta-IA.png
Entretenimiento
La quinta temporada de Stranger Things habría sido escrita con inteligencia artificial
Enero 18, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
zoe-saldaña-taquillera.jpg
Entretenimiento
Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos
Enero 18, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Jason Momoa y Adria Arjona derrochan romance en su regreso a la alfombra roja
Entretenimiento
Jason Momoa y Adria Arjona derrochan romance en su regreso a la alfombra roja
Enero 17, 2026
 · 
Tania Franco
La emotiva reacción de Gordon Ramsay al ver a su hija vestida de novia conmueve a las redes
Entretenimiento
La emotiva reacción de Gordon Ramsay al ver a su hija vestida de novia por primera vez
Enero 17, 2026
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood
Entretenimiento
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood
Los actores reviven una imagen que marcó una era y confirman que su amistad sigue intacta casi tres décadas después
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
julio-iglesias-miranda.jpg
Entretenimiento
Julio Iglesias rompe el silencio ante las acusaciones y un video de su pasado vuelve a encender la polémica
El cantante niega los señalamientos en su contra mientras un clip televisivo antiguo reabre el debate sobre conductas normalizadas en otra época
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco