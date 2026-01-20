Green Day actuará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium

La NFL anunció oficialmente que Green Day será la banda encargada de la ceremonia de apertura del Super Bowl LX, marcando uno de los momentos musicales más esperados del evento deportivo más visto del año. El partido se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

Con esta participación, la banda californiana sumará un nuevo capítulo a su historia dentro de los grandes escenarios globales. La apertura del Super Bowl antecede al tradicional show de medio tiempo y sirve como bienvenida oficial a jugadores, aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo.

La actuación de Green Day se enmarca además en la celebración del 60 aniversario del Super Bowl, un hito histórico para la NFL, que ha apostado por una propuesta musical con fuerte identidad y alcance generacional. La banda, liderada por Billie Joe Armstrong, es reconocida por su energía en vivo y su influencia en la cultura musical de las últimas décadas.

El Super Bowl LX no solo promete ser un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también un evento cultural de gran impacto, donde música, entretenimiento y deporte convergen. Con Green Day abriendo la jornada, la NFL reafirma su apuesta por artistas con trayectoria, carácter y conexión global.