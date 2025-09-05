Suscríbete
Guillermo del Toro habla de su nueva imagen tras perder 80 kilos

El cineasta contó por qué tomó la decisión de adquirir un estilo de vida más saludable

September 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Guillermo del Toro reapareció con un aspecto físico diferente en el estreno de su película “Frankestein” en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El mexicano acaparó las miradas junto al guapo actor Jacob Elordi, protagonista de esta cinta, que fue ovacionada durante 13 minutos la noche de su proyección.

El cineasta Guillermo del Toro habló en el matutino de Univision, Despierta América sobre su transformación. El director reveló que este cambio tiene que ver con sus ganas de cuidar su salud.

“Conforme te vas haciendo más viejo te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos”, comentó con el humor que lo caracteriza, quien reveló que perdió 80 kilos.

Por esta razón, el guionista Guillermo del Toro dijo en una entrevista que está consciente de que estaba pasado de peso, por lo que desea no tener complicaciones a futuro.

Por otro lado, contó cómo se siente de cumplir uno de sus más grandes sueños como cineasta al dirigir “Frankestein”. “Estoy ahorita en la depresión postparto se quedó algo vacío, ya salió, está afuera, en todas mis películas, desde Cronos hasta aquí tienen pedacitos de Frankestein, si las ves en orden, la temática es la misma, algo acabó y empezará algo nuevo, bueno o malo, no tengo idea, pero se siente un vacío y una satisfacción al mismo tiempo, como un parto”.

