Entretenimiento

Kanye West se disculpa por comentarios antisemitas

El rapero y exesposo de Kim Kardashian publicó un mensaje en “The Wall Street Journal” para justificar su comportamiento en los últimos años

Enero 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
En febrero, Kanye West vendió productos con esvástica en su página web y meses más tarde, publicó una canción titulada “Heil Hitler”, a quien ha alabado en ocasiones y ha compartido comentarios antisemitas en sus redes sociales.

Ahora, el rapero conocido como “Ye”, pidió perdón por sus comentarios y actitudes “nazis y antisemitas”, que ha asociado con un trastorno bipolar causado por un accidente de coche en 2002, en el que se le rompió la mandíbula, lo que le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro. “En aquel momento la atención se centró en el daño visible, como la fractura, la inflamación y el trauma físico inmediato. La lesión más profunda, la que estaba dentro de mi cabeza, pasó desapercibida. No se realizaron pruebas exhaustivas, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión”.

En 2023, precisó que recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, cuando publicó mensajes antisemitas.

En un anuncio pagado po su marca, Yeezy, y a página completa en el medio estadounidense, aseguró que su trastorno le “cegó” y le hizo sentir “poderoso, seguro e imparable”.

“En ese estado, me moví hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Uno de los aspectos difíciles de tener bipolaridad tipo 1 son los momentos de desconexión -muchos de los cuales no recuerdo-. Me arrepiento y me siento muy avergonzado por mis acciones en ese estado. Estoy comprometido para rendir cuentas, con el tratamiento y con hacer un cambio significativo. Pero no es excusa. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, escribió.

“No pido compasión aunque aspiro a ganarme vuestro perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa”, añadió.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
