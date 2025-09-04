La película sobre la muerte de una niña palestina recibe 24 minutos de ovación en Venecia

La cinta se centra en el asesinato de Hind Rajab, una niña palestina que tenía solo seis años de edad cuando murió por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel el 29 de enero de 2024 durante la guerra de Gaza.

“La voz de Hind Rajab” fue ovacionada de pie durante casi media hora en el Festival de Cine de Venecia.

De acuerdo con BBC, la niña se encontraba en un auto acribillado rodeada de los cadáveres de su familia, y suplicaba por teléfono que la ayudarán. Días después se hallaron sus restos y los de los paramédicos que intentaron rescatarla.

El auto en el que estaba la niña, tenía más de 300 impactos de balas del ejército israelí. Los últimos momentos de la vida de la niña son el tema central de la película ambientada en el centro de operaciones del servicio de rescate de la Media Luna Roja Palestina, descrita por la crítica como “la obra más impactante y urgente en el Festival de Venecia”, de este año.

“Cuando escuché por primera vez la voz de Hind Rajab sentí algo más allá de sus palabras. Era la voz de la propia Gaza pidiendo ayuda y nadie podía contactarla”, declaró la directora del filme, la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania.

La cinta utiliza el audio real de las llamadas de Hind y el elenco de actores interpreta al equipo que intenta coordinar su rescate, cuando Hind intentaba huir en un auto con sus dos tíos y cuatro primos luego de que en el barrio que vivían en la Ciudad de Gaza fuera objeto de un ataque de evacuación del ejército israelí.

Este ha sido uno de los episodios más sangrientos del genocidio de Gaza.