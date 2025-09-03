Suscríbete
Lady Gaga y Tim Burton estrenan video de la canción “The Dead Dance” grabado en Xochimilco

La cantante grabó en Xochimilco un video que fue dirigido por Tim Burton

September 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lady-gaga-tim-burton.jpg

Lady Gaga estrenó el video de la canción “The Dead Dance” que fue filmado en La Isla de las Muñecas en Xochimilco.

Fue el pasado mes de julio cuando la cantante y el director viajaron a la Ciudad de México, para grabar su nuevo video musical, una pieza que los fans han esperado desde hace meses.

La locación, famosa por su ambiente escalofriante, encajaba perfecto con el estilo gótico de los famosos.

El tema compuesto por la artista neoyorkina vino acompañado por el estreno de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina de Netflix, donde la cantante tiene una participación especial como Rosaline Rotwood.

Lady Gaga compartió a nivel mundial el video que se filmó en un lugar lleno de misticismo e historia en la Ciudad de México. El tema, inspirado en una ruptura amorosa, se estrenó hace unos días durante la Gala del Cementerio organizada por Netflix y Spotify en Nueva York.

El video inicia con imágenes en blanco y negro de Lady Gaga caracterizada como zombie, vestida de blanco y rodeada de muñecas colgantes en un cementerio. El video introduce color y las muñecas que cobran vida mientras la cantante y sus bailarines ejecutan una coreografía.

A lo largo de la secuencia, los juguetes cobran movimiento y aparecen bailarines enmascarados que acompañan la coreografía, con referencia al icónico “Thriller” de Michael Jackson.

Asimismo, la propuesta coreográfica integra guiños a la famosa escena de baile de Jenna Ortega en la primera temporada de Merlina,

“The Dead Dance” no solo forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie de Merlina, sino que también fue incluida en la edición digital del álbum “Mayhem”, publicado este Gaga este mismo año.

Lady Gaga aparece en el sexto capítulo con el personaje de Rosaline Rotwood, una profesora con habilidad psíquicas dentro de la Academia Nevermore.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
