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“No sabía nada de actuación”: el reto de ser Michael Jackson y lo que dijo su sobrino

Mientras Jaafar Jackson revela el intenso proceso para dar vida a su tío en la pantalla, Paris Jackson reacciona con distancia y envía un mensaje de “amor y luz” al proyecto

Abril 09, 2026 • 
Tania Franco
“No sabía nada de actuación”: el reto de ser Michael Jackson y lo que dijo su sobrino

Instagram: Michael Movie

La historia del Rey del Pop llegará a la pantalla grande con Michael, la esperada biopic estrena el 23 de abril de 2026. Con una de las producciones más ambiciosas de los últimos años, la película promete revivir no solo su legado musical, sino también la complejidad del hombre detrás del ícono.

Jaafar Jackson y el reto de convertirse en Michael

Uno de los aspectos más comentados del proyecto es la participación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien asumió el desafío de interpretarlo tras un proceso de preparación que duró más de un año.

No sabía nada de actuación, así que primero tuve que entender realmente qué era antes de siquiera intentar adentrarme en Michael. Así que hice eso durante aproximadamente un año.
Jaafar Jackson
Michael Jackson outfits

Lester Cohen/Getty Images

Su enfoque no fue solo replicar los movimientos, sino descubrir al ser humano detrás del mito: “Quería encontrar su humanidad antes que nada, y después trabajar en sus gestos y su forma de moverse”. El actor también destacó el ambiente en el set, describiéndolo como un espacio lleno de respeto y cuidado hacia el legado de su tío.

La magia de Thriller, recreada en su locación original

Uno de los momentos más impactantes del rodaje fue la recreación del icónico video musical de Thriller en el mismo lugar donde fue filmado originalmente.

Estuvimos dos noches completas en la locación exacta. Incluso tuvimos luna llena una de esas noches, lo cual fue increíble.
Jaafar Jackson
Ha muerto el compositor de 'Thriller'

Para Jaafar, la experiencia fue profundamente emocional: “Ver a los zombies alrededor, estar ahí… es uno de mis videos favoritos. Estar en el lugar real fue algo impresionante”. La película, dirigida por Antoine Fuqua, busca centrarse en el impacto artístico de Michael Jackson, con recreaciones de sus momentos más icónicos y una narrativa que explore su vida desde una mirada más íntima.

Controversia en la familia Jackson

Paris Jackson decidió no estar involucrada directamente en la producción, recientemente habló sobre el proyecto cuando fue cuestionada por Entertainment Tonight. La cantante reveló que Colman Domingo —quien interpreta a su abuelo Joe Jackson— la contactó para acercarse de manera respetuosa.

Realmente aprecié el gesto, porque hay muchas malas interpretaciones y las cosas pueden distorsionarse
Paris Jackson
paris-jackson-adicciones.jpg

INSTAGRAM

Paris respondió con un mensaje de apoyo, deseando éxito tanto al equipo como a su primo Jaafar. Y dejó claro qué espera ver reflejado en la película a su padre como “amor y luz”.

Michael Jackson Paris Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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