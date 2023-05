¿Qué hace Fernando Reina, ahora que su ex Galilea Montijo podría estrenar nuevo novio?

En la mañana del 10 de marzo 2023 despertamos con la sorpresiva noticia de que la conductora Galilea Montijo dio a conocer su divorcio de Fernando Reina Iglesias tras 11 años de matrimonio.

“La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por Covid-19 ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo”, expuso Galilea en su momento. En tanto, explicaron que seguirán unidos por sus hijos y pidieron respeto a su privacidad. “Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidas con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar”.

¿Cómo inició el romance de Galilea Montijo y Fernando Reina?

En 2010, durante una transmisión del programa “Hoy”, en el estado de Guerrero, el antes regidor del Ayuntamiento de Acapulco, Fernando Reina Iglesias conoció a la conductora Galilea Montijo y en ese momento ocurrió el flechazo entre ambos y más adelante decidieron darse una oportunidad al notar la química que existía entre ellos. El amor entre ellos creció tanto que con tan solo 6 meses de conocerse se casaron.

Galilea no recibió el anillo de compromiso, ya que pensaba que eso era el problema en sus relaciones anteriores, pues ya había recibido anillos de Roger Torres, Cuauhtémoc Blanco, entre otros, y no llegaba al altar. “Fernando llegó un día y me dijo, ‘pues yo me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo, porque creo que el anillo es el problema, creo que esa es la maldición y vas a correr’, yo también dije, pues puede ser eso, a lo mejor la maldición conmigo es el anillo”, compartió la conductora en su momento.

En marzo del 2012, la pareja le dio la bienvenida a su primogénito Mateo. Cabe mencionar que Fernando ya era papá de Claudio y Alexis —fruto de su matrimonio con Paola Carus Contreras—. Dos años después, la ahora ex pareja renovó sus votos en una ceremonia en Las Vegas.

¿Qué está haciendo Fernando Reina ahora que Galilea Montijo podría tener nuevo novio?

Ahora surgieron rumores de que Galilea Montijo está involucrada románticamente con el modelo español Isaac Moreno. Ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pero una fotografía que tienen juntos en 2022 levantó sospechas de que este vínculo haya iniciado desde finales el año pasado. Salieron imágenes de Galilea con Isaac Moreno en una playa, y causaron revuelo, así que habló con los reporteros: “yo se los dije desde el primer día, pues me verán saliendo con uno y con otro. Lo que sí es que no está padre inventar historias de que es infiel, porque hay niños que leen y no está padre. Yo siempre he dicho que en esta historia de Fer y mía aquí no hay cosas raras, porque hay mucho cariño de por medio”, dijo Galilea frente a los micrófonos.

“No, estoy muy bien, contenta, salimos y nos estamos conociendo, ojalá que se dé, y si no, no se da”, añadió. Y condenó los hechos de que el trato de los que salen después de divorciados es más privilegiado para hombres: “no está padre que si un hombre se divorcia, anda con alguien, se lo aplauden. No está padre que a uno como mujer la sociedad la siga tachando porque te divorcias y sales con alguien... ¿perdón? también tenemos derecho de las mujeres y tenemos derecho de lo que sea igual que los hombres”.

Fernando Reina Iglesias no se ha pronunciado sobre los rumores o afirmaciones de que su ex esposa está saliendo con el modelo español. De acuerdo con Infobae, Fernando es diputado suplente por la LXV Legislatura hasta el final de julio 2024. Uno de sus cargos anteriores fue Secretario de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), aunque se desconoce el periodo, así como director general de Promoción y Fomento al Desarrollo de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero (2005-2008). El ex de Galilea mantiene una vida privada y sus redes sociales están limitadas al público que lo conoce de cerca.

Galilea expuso con ‘Netas Divinas’ que se lleva muy bie con la ex esposa de su ahora exe sposo (Paola Carus). “La exmujer de mi ahora ex marido es una de mis mejores amigas, y estuvo conmigo el día que firmé el divorcio”, mencionó. “Yo siempre he dicho que tengo una familia disfuncional que es muy funcional, es muy peculiar y ahora se volvió más peculiar”, añadió Galilea Montijo. Hace años, Galilea mencionó que llevarse así de bien con la ex de un marido “es cuestión de educación y bienestar de todas las familias”.