A su corta edad, la hija menor de Angelina Jolie ya tiene trabajo. Vivienne, de 15 años, es ahora la asistente de su famosa mamá, como dio a conocer un medio; esto porque Angelina quiere ir formando a su hija con las aptitudes del mundo del entretenimiento y le gusta verla desarrollándose en algo que le gusta mucho: el teatro. Esto es lo que sabemos del trabajo que Angelina Jolie le dio a Vivienne.

Qué tareas hace Vivienne, hija de Angelina Jolie que ahora es su asistente

Page Six reportó que Angelina contrató a Vivienne de su asistente mientras produce el musical de Broadway The Outsiders. “Viv me recuerda a mi mamá, en que no está enfocada en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para todos los creativos”, habría dicho la famosa actriz de 48 años, “es muy considerada y seria sobre el teatro, y trabaja duro para entender cómo puede contribuir”.

Una fuente reveló al medio que Vivienne está familiarizada con el teatro: “Angelina ha llevado a su hija Vivienne al teatro desde que era pequeña. Ambas conocieron a S.E. Hinton [autora de la novela], quien tenía la edad de Vivienne cuando escribió esta novela”. Otra persona confirmó que Jolie quiso involucrar a su hija porque este musical “resuena con los jóvenes”.

getty

Vivienne, la hija más bonachona de Angelina Jolie

Años atrás, cuando Vivienne tenía 11, Angelina reveló que su hija pequeña había sido operada de la cadera, y que su hija mayor Zahara también se sometió a una cirugía. Tras este acontecimiento, la actriz escribió un ensayo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer de aquel año, donde además realizó un llamado a todas las mujeres para hablar de sororidad femenina. “Ellas saben que estoy escribiendo esto porque respeto su privacidad y hemos discutido sobre ello, y ellas me han animado a escribirlo. Comprenden que pasar por desafíos médicos y luchar por la supervivencia y la curación es algo de lo que estar orgulloso”, relata.

“He visto a mis hijas cuidarse la una a la otra. Mi hija pequeña aprendió todo acerca de las enfermeras con su hermana, y la siguiente vez quiso estar presente”, detalló en el texto. “Vi cómo mis chicas pararon todo [en sus vidas] rápidamente y se priorizaron la una a la otra, y noté la alegría que se siente al estar al servicio de la gente a la que amas”.