Quién es la nueva novia de Raúl Araiza y cómo la conoció

Raúl Araiza le dio otra oportunidad al amor y está con nueva pareja. El conductor presumió a través de historias de Instafgram que se fue de vacaciones a Cuba con su novia Katalina García (cuyo perfil en redes es privado); a los dos se les veía de lo más enamorados y disfrutaron cada momento juntos, pero ¿cómo inició esta historia de amor? Tuvo un comienzo diferente a nivel personal para Araiza, quien lo confesó todo en una entrevista.

¿Quién es la nueva novia de Raúl Araiza?

Raúl, de 57, se volvió a enamorar de una mujer de nombre Katalina García, a quien le dice Katy de cariño y tiene 41 años.

¿Cómo conoció ‘el Negro Araiza’ a su nueva novia?

En la entrevista que Raúl Araiza dio reveló que conoció a su novia Katy por redes sociales. “Yo nunca le había dado follow a nadie, todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona porque trabajaba con ella o me la habían presentado, pero a Katy la empecé a ver en redes, me gustaba, pero no la conocía, y ella me buscó".

Después de meses hablando por redes sociales, decidieron conocerse en persona. “Recuerdo que en esa primera cita yo iba con nervios, no lo había hecho nunca; ir a una casa y no saber lo que me iba a salir”, contó. Y reveló que le pidió ser su novia en una cena romántica en la playa, y de ahí ya llevan 10 meses de noviazgo.

¿A qué se dedica la nueva novia de Raúl Araiza?

El Negro Araiza dijo que su novia puso una pastelería con sus hermanas, Dolcery, y que llegaron a hacer pasteles para la fallecida Amparín Serrano. De hecho en Dolcery hicieron pasteles para el programa ‘Hoy’, del que Raúl Araiza es conductor; y en las redes sociales de la pastelería el también actor mexicano le deja comentarios con amor y emoción a su novia.

Araiza también comentó que Katy es madre divorciada, y que ha formado un vínculo especial con sus hijos —tanto, que las niñas le recuerdan a sus hijas (Camila y Roberta), y el niño al ‘varoncito que nunca tuve’.

¿Qué pasó con la ex de Raúl Araiza?

En abril del 2022 Raúl confirmó que había terminado con su novia 21 años menor que él, Margarita Vega, y en entrevista con TVyNovelas aseguró que había ‘días buenos y malos’, “pero es parte del proceso, sobre todo porque ya no hubo comunicación, entonces ha sido difícil”. También reveló que la causa de ruptura fue tanto la falta de tiempo entre ambos a causa de sus carreras en la actuación, como la diferencia de intereses de vida en ese momento.

Le preguntaron si estaba listo para volverse a enamorar, a lo que respondió: “estoy en un momento de estar en paz, y no porque sea una molestia conocer a alguien, pero yo quise mucho y quiero a Mara, y me costaría muchísimo trabajo ahorita reencontrar una relación y volver a responsabilizarme”.