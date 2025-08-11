¡Reencuentro icónico! Demi Lovato y Joe Jonas reviven Camp Rock en un momento que enloqueció a los fans

El 2008 volvió a nuestras vidas por unos minutos

Durante el concierto de apertura de la gira Greeting From Your Hometown de los Jonas Brothers, el público presenció una de las sorpresas más emocionantes del año: Demi Lovato apareció en el escenario para cantar junto a Joe Jonas el clásico This Is Me, el tema que los catapultó como pareja ficticia (y también real por un tiempo) en la inolvidable película de Disney Channel Camp Rock.

También cantaron un tema de la segunda película: Wouldn’t Change a Thing.

Rob Hoffman/JBE/Getty Images

Los asistentes no podían creer lo que veían. Más de una década después de que aquel verano musical nos marcara, la química entre Joe y Demi sigue intacta. Él, con la misma energía que lo convirtió en el favorito de miles de fans, y ella, con una voz potente y llena de emoción, recrearon ese momento que definió a toda una generación de adolescentes.

Para muchos, This Is Me no es solo una canción, es un pedazo de su juventud, de tardes frente al televisor y de playlists llenas de Disney hits. Verlos nuevamente juntos en el escenario fue como abrir una cápsula del tiempo y recordar la época en que Camp Rock competía con High School Musical por ser la favorita del público.

