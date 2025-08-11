Suscríbete
Entretenimiento

¡Reencuentro icónico! Demi Lovato y Joe Jonas reviven Camp Rock en un momento que enloqueció a los fans

Más de 15 años después, Demi Lovato y Joe Jonas vuelven a cantar This Is Me y despiertan la nostalgia de toda una generación Camp Rock

August 10, 2025 • 
Tania Franco
Oceans Los Angeles Blue Carpet Premiere - Arrivals

Steve Granitz/WireImage

El 2008 volvió a nuestras vidas por unos minutos

Durante el concierto de apertura de la gira Greeting From Your Hometown de los Jonas Brothers, el público presenció una de las sorpresas más emocionantes del año: Demi Lovato apareció en el escenario para cantar junto a Joe Jonas el clásico This Is Me, el tema que los catapultó como pareja ficticia (y también real por un tiempo) en la inolvidable película de Disney Channel Camp Rock.

También cantaron un tema de la segunda película: Wouldn’t Change a Thing.

The Jonas Brothers In Concert - Toronto, ON

Rob Hoffman/JBE/Getty Images

Los asistentes no podían creer lo que veían. Más de una década después de que aquel verano musical nos marcara, la química entre Joe y Demi sigue intacta. Él, con la misma energía que lo convirtió en el favorito de miles de fans, y ella, con una voz potente y llena de emoción, recrearon ese momento que definió a toda una generación de adolescentes.

Para muchos, This Is Me no es solo una canción, es un pedazo de su juventud, de tardes frente al televisor y de playlists llenas de Disney hits. Verlos nuevamente juntos en el escenario fue como abrir una cápsula del tiempo y recordar la época en que Camp Rock competía con High School Musical por ser la favorita del público.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
alexis-ayala-pablo-lyle.jpg
Entretenimiento
Alexis Ayala dice que le falló a Pablo Lyle; esto dijo
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-1200x675.jpg
Entretenimiento
Paulina Rubio es sancionada por enviar a su hijo solo a España
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brad-pitt-mama-nietos.jpg
Entretenimiento
Este era el último deseo de la mamá de Brad Pitt
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-tratamiento-mexico.jpg
Entretenimiento
Kim Kardashian viaja a México para realizarse tratamiento
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Celebrity Sightings In New York - May 08, 2024
Entretenimiento
Pedro Pascal confiesa que grabar con Dakota Johnson fue “difícil” por lo hermosa que es
El actor chileno no se guardó nada y reveló que su belleza lo intimidó durante el rodaje de Materialists
August 09, 2025
 · 
Tania Franco
olivia-collins-hugo-sanchez.jpeg
Entretenimiento
Olivia Collins revela que Hugo Sánchez intentó conquistarla
La primera eliminada del reality de tercera temporada de La Casa de los Famosos 2025 destacó su afición hacia el equipo de futbol de Pumas
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-chanel.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lopez vivió incómodo momento en famosa boutique
Aseguran que le negaron la entrada a la cantante en una tienda de Chanel en Estambul
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandra-guzman-pospone-conciertos-salud.jpg
Entretenimiento
Alejandra Guzmán se sincera sobre el diagnóstico de enfermedad crónica que padece
Tras ser operada de emergencia y tomar un descanso para su recuperación, la cantante reveló la condición médica que le fue detectada
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
batman.jpeg
Entretenimiento
Robert Pattinson volverá como Batman en la secuela que se estrenará en cines en 2027
Buenas noticias para los fans del Caballero Oscuro: The Batman 2, la secuela dirigida por Matt Reeves comenzará a rodarse en la primavera de 2026, y se estrenará el 1 de octubre de 2027
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez