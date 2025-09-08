Regina Blandón habló del abuso que sufrió cuando era niña

La actriz mexicana Regina Blandón asistió al programa del conductor Yordi Rosado, un programa conocido por ser un espacio donde las personalidades del medio del entretenimiento suelen ser vulnerables.

Lo que pasaba era en la casa de mis abuelos en Acapulco, un señor trabajaba ahí. Se metía a mi cuarto en las noches y me tocaba, tenía 6 años... Regina Blandón.

Ella, con temple tranquilo —resultado de años de terapia— le contó a Yordi que ella dormía en el mismo cuarto con su hermano, quién nunca notó la presencia del abusador de Regina.

Yo le dije a mi primo en alguna vacación — pasó varias veces — y él le dijo a mis papás. Regina Blandón.

La actriz habla de la preocupante situación porque muchas mujeres de México que han sufrido abuso. Un tema que explora en su obra de teatro Prima Facie, una puesta en escena, donde Regina Blandón — en formato de monólogo— relata el abuso sexual de una joven abogada que antes defendía a los abusadores.

Me tardé muchos años en volver a ver películas de terror, porque mi pánico a la oscuridad era tal... Regina Blandón.

Al final de la obra, ella le pide al público que miren a su derecha y a su izquierda, porque seguramente estás al lado de una persona que ha sufrido algún tipo de abuso, siendo que es una situación más común de lo que se podría pensar. Inclusive Yordi Rosado confesó que vivió un intento de abuso en el pasado.

Si tú o alguien cercano están viviendo una situación de abuso o violencia, puedes obtener más información de ayuda aquí.