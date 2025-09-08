Suscríbete
Entretenimiento

Regina Blandón habló del abuso que sufrió cuando era niña

En una entrevista reciente con Yordi Rosado, la actriz confesó cómo le afectó en su vida vivir un abuso durante su niñez

September 08, 2025 • 
Tania Franco
Regina Blandón

Albert L. Ortega/Getty Images

La actriz mexicana Regina Blandón asistió al programa del conductor Yordi Rosado, un programa conocido por ser un espacio donde las personalidades del medio del entretenimiento suelen ser vulnerables.

Lo que pasaba era en la casa de mis abuelos en Acapulco, un señor trabajaba ahí. Se metía a mi cuarto en las noches y me tocaba, tenía 6 años...
Regina Blandón.

Ella, con temple tranquilo —resultado de años de terapia— le contó a Yordi que ella dormía en el mismo cuarto con su hermano, quién nunca notó la presencia del abusador de Regina.

Yo le dije a mi primo en alguna vacación — pasó varias veces — y él le dijo a mis papás.
Regina Blandón.

La actriz habla de la preocupante situación porque muchas mujeres de México que han sufrido abuso. Un tema que explora en su obra de teatro Prima Facie, una puesta en escena, donde Regina Blandón — en formato de monólogo— relata el abuso sexual de una joven abogada que antes defendía a los abusadores.

Me tardé muchos años en volver a ver películas de terror, porque mi pánico a la oscuridad era tal...
Regina Blandón.

Al final de la obra, ella le pide al público que miren a su derecha y a su izquierda, porque seguramente estás al lado de una persona que ha sufrido algún tipo de abuso, siendo que es una situación más común de lo que se podría pensar. Inclusive Yordi Rosado confesó que vivió un intento de abuso en el pasado.

Si tú o alguien cercano están viviendo una situación de abuso o violencia, puedes obtener más información de ayuda aquí.

REgina Blandón
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
lady-gaga-mtv.jpeg
Entretenimiento
Lady Gaga acudió solo 15 minutos a los MTV VMAs por esta razón
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
boda-de-patrick-Schwarzenegger.jpeg
Entretenimiento
Patrick Schwarzenegger se casó con Abby Champion en una boda llena de celebridades
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mariah-carey.jpeg
Entretenimiento
Mariah Carey recibe Video Vanguard Award de Ariana Grande en los VMAs
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.jpeg
Entretenimiento
Por qué Ricky Martin hizo historia al recibir el Latin Icon Award
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mtvvmas-2025-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025
Ricky Martin hizo historia como el primer artista en recibir el Latin Icon Award.
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michelle-renaud-mama-por-tercera-vez-embarazada.jpeg
Entretenimiento
Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que están esperando a su segundo hijo en común
¡Está embarazada! Desde Londres, los actores dieron a conocer la feliz noticia
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La vida de Chuck - Película
Entretenimiento
La vida de Chuck: la película más hermosa del año de la que nadie está hablando
Una película inesperada, conmovedora y esperanzadora que casi nadie está viendo, pero que ya es considerada una de las más bellas del cine reciente
September 07, 2025
 · 
Tania Franco
Unknown Number: The High School Catfish - documental de Netflix
Entretenimiento
El documental de Netflix que está impactando a todos
Mensajes anónimos, manipulación psicológica y un giro final que deja a los espectadores en shock. De esto trata...
September 07, 2025
 · 
Tania Franco
kim-kardashian-skims-marca-tienda-en-mexico.jpg
Entretenimiento
Kim Kardashian abre la primera tienda de su marca Skims en México
La socialité estadounidense trae su marca de ropa interior a nuestro país
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez