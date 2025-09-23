Suscríbete
Entretenimiento

Salma Hayek celebra el cumpleaños 18 de su hija Valentina con emotivas fotos

La actriz veracruzana y su esposo François-Henri Pinault celebraron los 18 de su hija en un castillo de Inglaterra

September 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Salma Hayek dedicó una emotiva felicitación a su hija Valentina Paloma, y compartió imágenes de la celebración en su honor.

La actriz escribió al pie de la publicación, “comimos, bailamos, reímos, gozamos... y la fiesta siguió todo el fin de semana. Feliz cumpleaños, mi cielo, nunca es suficiente celebrarte”, escribió la famosa actriz mexicana en su cuenta de Instagram.

Salma compartió con sus seguidores un álbum de fotos que inició con una hermosa postal familiar en la que aparece Valentina con sus padres. La cumpleañera eligió un vestido gris estampado para la celebración de su cumpleaños.

Además, Hayek publicó un video que demostró lo bien que se la pasaron, pues como buen festejo no faltó el baile, y la actriz compartió el video en el que aparece bailando con su hija al ritmo de “Suavemente”, tema icónico del cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

La intérprete usaba un vestido tipo túnica en color coral, mientras que su hija llevó un diseño lencero en color rojo. Ambas parecían muy divertidas.

La celebración tuvo lugar en el castillo Chilham,cuenta con impresionantes salones, alfombras y muebles antiguos. El castillo se encuentra en el pueblo de Chilham, en el condado de Kent, Inglaterra. De acuerdo con su página web, este lugar ha hospedado a reyes y reinas.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
