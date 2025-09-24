Suscríbete
Entretenimiento

Stella, hija de Antonio Banderas celebra su despedida de soltera

Se aproxima la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

September 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
stella-banderas-despedida-de-soltera.jpeg

A tan solo un mes de que Stella del Carmen Banderas de 28 años se case, celebró su divertida despedida de soltera en un festejo familiar especial que compartió con su madre Melanie Griffith y su hermana Grace.

La hija de Antonio Banderas se casará con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski, en la Abadía Retuerta en Valladolid. Mientras se cumplen las semanas que faltan para la gran celebración, la joven llevó a cabo su tradicional despedida, y lo hizo rodeada de sus seres queridos.

La modelo y empresaria compartió algunas de las imágenes de la cita celebrada el pasado fin de semana en una casa rodeada de naturaleza, adornada con globos.

despedida-stella-banderas.jpeg

Para la ocasión, Stella eligió un body y transparencias, y en un momento del día se colocó una peluca rosa para las dinámicas. Además, partió un pastel en forma de corazón y posó muy sonriente con gafas oscuras y un bonito ramo de flores a las puertas de la vivienda, donde apareció con su prometido, quien la habría ido a dejar.

stella-banderas-despedida-de-soltera.jpeg

Antonio Banderas Stella Banderas Melanie Griffith
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
taylor-swift-policiajpg
Entretenimiento
Ex policía es detenido por irrumpir la casa de Travis Kelce en busca de Taylor Swift
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-distanciamiento-con-su-papa.jpg
Entretenimiento
Christian Nodal habla del supuesto distanciamiento con su padre y representante
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los mejores episodios de Friends
Entretenimiento
Los 5 episodios de Friends que los fans jamás olvidan
September 22, 2025
 · 
Tania Franco
cumpleaños-hija-de-salma-hayek.jpg
Entretenimiento
Salma Hayek celebra el cumpleaños 18 de su hija Valentina con emotivas fotos
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kim Kardashian & Kanye West
Entretenimiento
Kim Kardashian rompe el silencio tras polémico documental no autorizado de Kanye West
En medio de nuevas revelaciones, la empresaria explica por qué no verá el documental sobre su exesposo ni permitirá que sus hijos lo vean
September 22, 2025
 · 
Tania Franco
alexandra-grant-keanu-reeves.jpeg
Entretenimiento
Alexandra Grant y Keanu Reeves se habrían casado en secreto
Nuevos rumores apuntan a que la pareja se casó durante un viaje a Europa a principios del verano
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-vestido-isaac-moreno.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo vuelve a lucir en público el vestido con el que conoció a su novio Isaac Moreno
Durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, la conductora llevó un look que acaparó miradas
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pepe-aguilar-emiliano-aguilar-distanciamiento.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá Pepe Aguilar
En medio del conflicto que mantiene el rapero con su padre, confesó que le gustaría tener una buena relación con el famoso
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelina-jolie-nueva-pelicula.jpeg
Entretenimiento
Angelina Jolie defiende la libertad de expresión durante el estreno de Couture en San Sebastián
La actriz deslumbró en la alfombra roja del festival con un vestido negro de terciopelo corte sirena
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez