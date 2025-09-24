Stella, hija de Antonio Banderas celebra su despedida de soltera

A tan solo un mes de que Stella del Carmen Banderas de 28 años se case, celebró su divertida despedida de soltera en un festejo familiar especial que compartió con su madre Melanie Griffith y su hermana Grace.

La hija de Antonio Banderas se casará con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski, en la Abadía Retuerta en Valladolid. Mientras se cumplen las semanas que faltan para la gran celebración, la joven llevó a cabo su tradicional despedida, y lo hizo rodeada de sus seres queridos.

La modelo y empresaria compartió algunas de las imágenes de la cita celebrada el pasado fin de semana en una casa rodeada de naturaleza, adornada con globos.

Para la ocasión, Stella eligió un body y transparencias, y en un momento del día se colocó una peluca rosa para las dinámicas. Además, partió un pastel en forma de corazón y posó muy sonriente con gafas oscuras y un bonito ramo de flores a las puertas de la vivienda, donde apareció con su prometido, quien la habría ido a dejar.