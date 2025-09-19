Taylor Swift anuncia una fiesta de estreno en cines de su nuevo álbum

En las próximas semanas, llegará a los cines la fiesta de lanzamiento oficial de The Life of a Showgirl, una experiencia exclusiva que promete música y mucha emoción para los swifties.

Durante dos días, los seguidores de Taylor Swift podrán disfrutar de contenidos y secretos de su nuevo disco en las salas. “Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo ‘The Fate Of Ophelia’, junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones detalladas de la inspiración musical y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl”, detalló la intérprete.

La artista aconsejó a sus fans disfrutar del estreno de su nueva era naranja. “Parece que ha llegado el momento de sacar del armario ese disfraz del Eras Tour o esa chaqueta naranja. Bailar es opcional, pero se recomienda encarecidamente”, mencionó.

Las entradas han salido a la venta y han saturado las webs de las cadenas de cine.

Durante este evento cinematográfico, los fans de la cantante serán los primeros en ver el estreno mundial del video musical “The Fate of Ophelia”, acompañado de imágenes nunca antes vistas del detrás de cámaras, explicaciones visuales de cada inspiración y los nuevos lyric videos del nuevo disco de la famosa.

No cabe duda que Taylor Swift no deja de sorprender al público con cada noticia que da. Esta será una gran oportunidad para los swifties de ver el estreno mundial del videoclip musical “The Fate Of Ophelia” antes que nadie.

Cabe mencionar que el 3 de octubre Taylor Swift estrenará su álbum, y la artista ha querido darle la bienvenida a su nuevo proyecto a lo grande para celebrar con todos sus fans el estreno del 12° álbum de su carrera en la gran pantalla.

“Los invito a una velada deslumbrante. Solo en cines”, expresó Taylor.