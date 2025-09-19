Tim Burton y Monica Bellucci rompen tras tres años de relación

La historia de amor de Tim Burton de 67 años y Monica Bellucci de 60, llegó a su fin. En un comunicado dieron a conocer que tomaron la decisión de emprender caminos distintos.

La pareja se caracterizó por mantener los detalles de su relación en privado y de forma discreta, de hecho sus apariciones públicas fueron escasas pero muy comentadas.

La última vez que se dejaron ver juntos ante las cámaras fue el pasado mes de julio, coincidiendo con su participación en el festival de cine de Giffoni, en Italia, en aquella ocasión posaron muy sonrientes y de la mano, demostrando su complicidad.

Fue en 2006, cuando Burton y Bellucci se conocieron en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes. 16 años después, en octubre de 2022, el director de cine y la actriz se volvieron a encontrar y en aquella ocasión coincidieron en el Festival Lumière de Lyon. Ella fue la encargada de entregarle un galardón que reconocía toda una trayectoria cinematográfica, pero no fue hasta principios de 2023 cuando comenzaron a sonar los rumores de su romance luego de que la revista Paris Match, los sorprendió paseando del brazo por las calles de París.

Durante la producción de la secuela de Bitelchús, donde Bellucci interpreta a Delores, la exesposa del protagonista y villana de la historia, la actriz y el director se convirtieron en pareja sentimental.

El pasado mes de junio, Burton acompañó a Bellucci al festival de cine de Taormina, donde la italiana habló ante los medios de su relación con el director. “Tim es la persona con la que estoy. Le respeto como director. Es maravilloso. Estoy con el hombre, no con el artista. El amor es algo difícil de explicar. Lo que ha cambiado para mí con el tiempo es que ahora dos almas adultas se hablan con sus experiencias y tienen otra forma de enfrentarse”.