Entretenimiento

Travis Kelce revela primeros detalles de su boda con Taylor Swift

La intérprete y el jugador de futbol americano se casarán próximamente en la que promete ser la boda del año

September 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Getty

Travis Kelce reveló los primeros detalles sobre su boda con Taylor Swift durante una entrevista. En su podcast New Heights, Kelce habló con el presentador Jimmy Fallon, quien lo cuestionó sobre los detalles de la celebración.

Fallon le preguntó si tenían planeado contratar un DJ o una banda para poner el ambiente de la ceremonia de su boda, a lo que Travis comentó, “sí, creo que somos el tipo de gente que escucha música en vivo”.

Travis y Taylor habrían elegido casarse el próximo verano en Rhode Island, esto de acuerdo a fuentes cercanas a la pareja que confesaron a Page Six, que la pareja ya eligió una mansión en Watch Hill, Westerly, que ha sido renovada recientemente para que el enlace sea perfecto tal y como lo soñaron, con impresionantes vistas al mar.

Otra fuente dijo a Us Weekly, “no quieren una boda grandilocuente y ostentosa con muchísima gente. Será privada, con amigos y familiares, no con un montón de famosos ni gente desconocida. Será significativa y estarán rodeados de personas especiales para ellos. A pesar de su fama, son sencillos y normales. No son gente ostentosa que busca una boda de ensueño de 20 millones de dólares. Ella no quiere pompa ni solemnidad. Será más íntimo”.

Además, la fuente añadió que grandes diseñadores se han puesto en contacto con Taylor Swift para ofrecerse a diseñar su vestido de novia, aunque ella aún no ha tomado una decisión.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
