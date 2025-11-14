Lillet Rosé: el nuevo spritz de moda que debes probar

Se une a la familia Lillet una nueva joya de origen francés: Lillet Rosé, un elegante y spritz rosado, que desde el primer sorbo crea un viaje de sabor en tu paladar, a través de exquisitas notas frutales.

Elaborado en el corazón de Burdeos, este aperitivo combina vinos blancos de calidad con infusiones de cítricos y frutos rojos, coronados con un sutil toque de quinina que equilibra y resalta su sabor, lo que da como resultado la máxima expresión del arte del aperitivo francés.

Cada sorbo cuenta una historia

Nacido en el siglo XIX en el norte de Italia, el spritz dejó de ser una simple mezcla (vino con agua con gas), para transformarse en un ritual de sabor, que integra bitters, burbujas e ingredientes vibrantes. Es así como hoy, Lillet Rosé eleva su tradición con infusiones frutales, delicadas notas de azahar y la frescura de los frutos rojos.

Una celebración de ingredientes sencillos y de calidad

El aperitivo francés se distingue por su elegancia natural y por ser el acompañante perfecto de quesos suaves, charcutería, panes artesanales o aceitunas jugosas. Y como si fuera poco, cada copa ofrece menos de 100 calorías y está libre de colorantes artificiales.

Receta Lillet Spritz Rosé

La manera más chic de disfrutar el aperitivo francés.

30 ml de Lillet Rosé

60 ml de agua tónica premium

1 rodaja de toronja

Hielo al gusto