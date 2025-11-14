Suscríbete
Lifestyle

Lillet Rosé: el nuevo spritz de moda que debes probar

La nueva joya en el mundo de los aperitivos franceses es Lillet Spritz Rosé: ligero, brillante y chic por naturaleza.

Noviembre 14, 2025 • 
Caras
lillet-rose-el-nuevo-spritz-de-moda-que-debes-probar.jpg

Se une a la familia Lillet una nueva joya de origen francés: Lillet Rosé, un elegante y spritz rosado, que desde el primer sorbo crea un viaje de sabor en tu paladar, a través de exquisitas notas frutales.

Elaborado en el corazón de Burdeos, este aperitivo combina vinos blancos de calidad con infusiones de cítricos y frutos rojos, coronados con un sutil toque de quinina que equilibra y resalta su sabor, lo que da como resultado la máxima expresión del arte del aperitivo francés.

lillet-rose-el-nuevo-spritz-de-moda-que-debes-probar-bebida.jpg

Cada sorbo cuenta una historia

Nacido en el siglo XIX en el norte de Italia, el spritz dejó de ser una simple mezcla (vino con agua con gas), para transformarse en un ritual de sabor, que integra bitters, burbujas e ingredientes vibrantes. Es así como hoy, Lillet Rosé eleva su tradición con infusiones frutales, delicadas notas de azahar y la frescura de los frutos rojos.

lillet-rose-nuevo-spritz-de-moda-que-debes-probar.jpg

Una celebración de ingredientes sencillos y de calidad

El aperitivo francés se distingue por su elegancia natural y por ser el acompañante perfecto de quesos suaves, charcutería, panes artesanales o aceitunas jugosas. Y como si fuera poco, cada copa ofrece menos de 100 calorías y está libre de colorantes artificiales.

Receta Lillet Spritz Rosé

La manera más chic de disfrutar el aperitivo francés.

  • 30 ml de Lillet Rosé
  • 60 ml de agua tónica premium
  • 1 rodaja de toronja
  • Hielo al gusto

Descubre más sobre Lillet Spritz Rosé y la cultura líquida de COOP en coopspirits.com y sigue la conversación en Instagram:@coopbrands.

lillet-rose-el-nuevo-spritz-que-debes-probar.jpg
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena tras la pérdida de una mamá
Entretenimiento
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena, acerca de la pérdida de una mamá
El episodio de “La magia del caos” grabado antes del fallecimiento de Gabriela Michel cobra un nuevo significado
Noviembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
Entretenimiento
Así han crecido los niños de Stranger Things
Noviembre 27, 2025
Lifestyle
Mesas de Thanksgiving: inspiración para agradecer alrededor de la mesa
Noviembre 27, 2025

Caras
Más contenido como este
Tendencias en uñas para navidad
Lifestyle
Uñas en tendencia para Navidad que dominarán las fiestas este año
Diciembre 02, 2025
 · 
Tania Franco
El Castillo de Windsor en navidad
Lifestyle
Así luce el Castillo de Windsor mientras se prepara para la Navidad
Diciembre 02, 2025
 · 
Tania Franco
Cuánto cuesta comer en la taquería de Dua Lipa en CDMX
Lifestyle
Cuánto cuesta comer en la taquería de Dua Lipa en CDMX
Diciembre 01, 2025
 · 
Tania Franco
Le Bal des Débutantes
Lifestyle
Le Bal des Débutantes, el evento parisino donde la alta sociedad presenta a su nueva generación
Noviembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
isdin-innovation-el-evento-donde-la-tecnologia-y-la-belleza-convergen.jpeg
Lifestyle
Caras presente en ISDIN INNOVATION: el evento donde la tecnología y la belleza convergen
Noviembre 28, 2025
 · 
Caras
283A5937.jpg
Lifestyle
Soho House Ciudad de México celebra las tradiciones mexicanas
Una celebración donde la tradición se encuentra con la creatividad y la elegancia, y donde recordar se convirtió en bailar, reír y compartir momentos únicos
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino.jpg
Lifestyle
LuxuryLab Pop-Up Market: el encuentro de lujo que celebra el talento latino
Noviembre 27, 2025
 · 
Caras
29035ed8-8355-4989-a40f-7190603e266d.JPG
Lifestyle
Gloria Torruco presenta C.A.L.M.A: un método para atravesar la adversidad con conciencia y liderazgo personal
Un libro que surge de una profunda acumulación de vivencias, experiencias personales, estudios académicos y momentos difíciles que, con el paso de los años, fueron tomando forma.
Noviembre 26, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
El Fantástico 1.JPG
Lifestyle
Así vivió La Carrera Panamericana el vehículo autónomo del Tec de Monterrey y el Politécnico de Milán
Más de 15 estudiantes participaron en el proyecto, combinando ciencia, ingeniería y experiencia en el mundo real para impulsar el futuro de la conducción autónoma.
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez