¡Ruta de la hamburguesa! Las mejores de la CDMX que debes probar

La Ciudad de México es un paraíso gastronómico donde conviven sabores tradicionales y propuestas innovadoras. Y aunque los tacos suelen llevarse los reflectores, las hamburguesas se han convertido en otro favorito de los capitalinos.

Aquí te presentamos una ruta con las mejores opciones para disfrutar este clásico en su versión más creativa y deliciosa.

1. Chubbies Burger

Con varias sucursales en la CDMX y el Estado de México, Chubbies Burger ofrece hamburguesas que conquistan desde la primera mordida. Su sello distintivo es la cebolla caramelizada que se mezcla con carne jugosa y pan suave, logrando un balance perfecto entre lo dulce y lo salado.

2. Chicago Bernie’s

Consideradas por muchos como las mejores hamburguesas de la ciudad, en Chicago Bernie’s la estrella es la carne de la más alta calidad, acompañada de un tocino crujiente que roba protagonismo. Es el lugar perfecto para quienes buscan una experiencia clásica pero con un nivel gourmet inconfundible.

3. The Food Box

Con un estilo desenfadado pero de gran sabor, The Food Box ha logrado reconocimiento gracias a sus recetas con salsas de la casa y combinaciones ganadoras que incluso han recibido premios gastronómicos. Si buscas innovación sin perder la esencia de una buena hamburguesa, este lugar es parada obligada. Evita ir los domingos, ya que es el día que no abren.

4. We Love Burgers

Para quienes disfrutan sabores intensos, We Love Burgers tiene propuestas que van más allá de lo tradicional. Una de sus hamburguesas estrella incluye roast beef, queso suizo, carne, cebolla caramelizada, mostaza dijon y gravy, una bomba de sabor diseñada para paladares atrevidos.

5. Smashy’s

Si lo tuyo es la experiencia completa, Smashy’s combina hamburguesas tipo smash con un ambiente que te transporta a un diner estadounidense. Con mesas retro, videojuegos como Pac-Man y un vibe que recuerda a Vaselina, es un lugar donde el sabor y la nostalgia se encuentran.

Ya sea que prefieras la jugosidad clásica de Chubbies, el sabor ganador de Chicago Bernie’s, la creatividad de The Food Box, la potencia de We Love Burgers o la vibra retro de Smashy’s, esta ruta es una invitación a redescubrir la hamburguesa en todas sus versiones.