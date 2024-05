8 regalos ideales para sorprender a mamá

Ferragamo

Un abrazo a mamá

No hay mejor regalo para mamá que un bolso tan representativo y emblemático como el Hug Bar de Ferragamo. Y para este 10 de mayo se presenta en una versión especial en tonos pastel de lavanda y azul, ideal para expresar nuestro amor por mamá.

Chanel

Con aroma de mamá

Les Huiles Corps reinterpretan cuatro Eaux de Parfum, icónicos de la colección LES EXCLUSIFS DE CHANEL: 1957, COROMANDEL, BEIGE y GARDÉNIA. Estas fragancias no solo enaltecen su legado sino que aportan una nueva textura suave y luminosa. Una oportunidad para redescubrir cuatro composiciones impregnadas de la elegancia infalible de CHANEL.

Lacoste Jewelry

El accesorio perfecto

La nueva colección SS24 de Lacoste Jewelry no solo deslumbra con su exquisito diseño, sino que también expresa a la perfección el legado de la marca, recordando sus raíces y su continua evolución. Desde delicados brazaletes hasta audaces collares, cada pieza presenta el espíritu innovador y atemporal que define a Lacoste.

Dior

Miss MOM

La fragancia Miss Dior te invita a exquisitos viajes olfativos, entre océanos de pétalos multicolores y ramos florales fragantes. Sin duda alguna, un precioso regalo de la naturaleza y el detalle perfecto para mamá en su día especial.

Carolina Herrera

Look at her

No hay nada que nos recuerde más a mamá que cualquier diseño, prenda o accesorio de Carolina Herrera. En esta ocasión, nuestra recomendación para celebrar el Día de las Madres es optar por cualquier accesorio de la nueva colección Eyewear SS 2024, la cual es sutil, detallada, estilizada y siempre con la esencia de la firma que tanto la caracteriza.

Pomellato

El detalle perfecto

Sabemos que la magia está en los detalles y más si tienen un brillo especial como mamá. Por ello, una gran recomendación para sorprenderla en este día especial es obsequiarle una pieza de la nueva colección POM POM DOT de Pomellato, la cual cuenta con collares, aretes y brazaletes.

Nespresso

Aroma con amor

En honor al amor incondicional de mamá, Aromaria y Nespresso se han unido para crear una experiencia sensorial que elevará las celebraciones del Día de las Madres. Esta alianza ha dado vida a dos productos exclusivos, un room spray y un set de inciensos imperdibles para sorprenderla y recordar que la magia está en los detalles.

Jo Malone London

Light her up

Si de aromas hablamos, no hay nada mejor que una fragancia o vela de Jo Malone London. Un detalle clásico, pero nunca pasará de moda y, claro está, nunca está de más. Es ideal para sorprender a mamá y recordarle la luz con la que brilla en un día tan especial.