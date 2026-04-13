Dolce & Gabbana nombra al exjefe de Gucci como co-director ejecutivo

La firma italiana de lujo atraviesa una reestructuración en su dirección; la compañía designó a Alfonso Dolce como nuevo presidente desde enero de este año, marcando un relevo interno que busca fortalecer la gestión empresarial en un momento complejo para el sector de lujo.

El cambio se produce después de que Gabbana dejara sus funciones directivas a finales del año pasado, aunque continúa vinculado al área creativa junto a Domenico Dolce. La empresa mencionó que esta transición forma parte de una evolución organizativa, y no afecta la identidad creativa de la marca, fundada en 1985 y reconocida globalmente por su estilo distintivo.

Paralelamente, la compañía anunció el nombramiento de Stefano Cantino como codirector ejecutivo, compartiendo funciones con Alfonso Dolce. Cantino cuenta con una amplia trayectoria en el sector de lujo, incluyendo cargos en Gucci, Prada y Louis Vuitton, lo que refuerza la apuesta del grupo por una dirección con experiencia internacional.

Con esta nueva estructura, Dolce & Gabbana pretende consolidar su estabilidad y mantener su independencia en un mercado cada vez más competitivo. La combinación de continuidad creativa -con sus fundadores aún involucrados- y renovación ejecutiva refleja una estrategia orientada a adaptarse a los cambios del sector sin perder su esencia.