¡El desfile que terminó en ovación! La última colección de Véronique Nichanian para Hermès

Presentada durante la Paris Fashion Week, la colección Otoño-Invierno 2026 combinó tejidos técnicos con las siluetas clásicas que definieron su trayectoria: abrigos estructurados, cuero trabajado con precisión, capas ligeras, tonos sobrios y acentos sutiles que dialogan entre tradición y modernidad. Prendas pensadas, como ella misma definió, “para el ahora y para siempre”.

El desfile culminó con una ovación de pie de cinco minutos, un momento poco habitual que selló la despedida de una de las directoras creativas más longevas y respetadas del lujo contemporáneo. Sin gestos grandilocuentes, Nichanian dejó claro que su poder siempre estuvo en el detalle, la constancia y la coherencia.

Con esta última colección, Hermès no solo cerró un capítulo histórico, sino que celebró el legado de una creadora que durante casi cuatro décadas redefinió la masculinidad desde la discreción, el oficio y la permanencia.