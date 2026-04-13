Pedro Pascal es el nuevo embajador de Chanel y redefine la masculinidad en la moda

Pedro Pascal se ha consolidado como un ícono fashionista —no solo en el ámbito masculino— con un estilo impecable y un carisma que conquistó al mundo, era de esperarse que una casa con el renombre de Chanel lo nombrara embajador.

Antes de este anuncio oficial, Pedro Pascal ya había construido una relación orgánica con Chanel. Su presencia en desfiles, apariciones en primeras filas y elecciones de vestuario en alfombras rojas, pero fue su publicación en Instagram que confirmó su participación.

Je t’aime Matthieu Blazy. Pedro Pascal

Un mensaje de cariño al diseñador de moda franco-belga, reconocido como el director creativo de Chanel desde finales de 2024. Parte del atractivo de Pedro Pascal no radica únicamente en su imagen, sino en su personalidad. Su cercanía con el público, sentido del humor y capacidad de mostrarse genuino han sido clave para consolidarlo como uno de los favoritos de la audiencia global.

La elección de Pedro Pascal como embajador de Chanel no solo responde a una tendencia, sino que representa un cambio en la narrativa del lujo, donde la moda masculina sale de un molde marcado por estereotipos sociales.