El “Lago de los cisnes” con diamantes de Chopard que amarás

La propuesta de Chopard para 2025 en la categoría de Relojes Joyería del Gran Premio de Relojería de Ginebra (GPHG) se presenta en forma de un reloj secreto con la forma de un majestuoso cisne.

Totalmente artesanal, esta excepcional creación ejemplifica la maestría de la Maison tanto en Alta Joyería como en Alta Relojería, combinando ingenio mecánico con elegancia escultural.

Otro animal extraordinario entra en el bestiario de Chopard: elaborado en oro blanco ético de 18 quilates con más de 34 quilates de diamantes engastados, el cuerpo del cisne reposa sobre una base de titanio que evoca la espuma de mar, delicadamente engastada con diamantes. Su silueta está esculpida con la serena elegancia de un cisne deslizándose sobre aguas tranquilas.

El cisne se fija a la muñeca con una correa de satén, adornada con plumas blancas, y se completa con una hebilla con forma de pluma elaborada en oro blanco ético de 18 quilates.

Una creación singular, este reloj es el resultado de 900 horas de investigación, diseño y trabajo artesanal. Desde el cierre de plumas hasta el despliegue mecánico de las alas, cada detalle refleja la visión de Caroline Scheufele, copresidenta y directora artística de Chopard, y la estrecha colaboración entre artesanos, diseñadores y maestros relojeros.

En el corazón de este reloj secreto se esconde una maravilla de artesanía: una esfera oculta que solo se revela al girar suavemente la cabeza del cisne hasta su posición central. Este movimiento activa un mecanismo interno que abre sus alas, cada una compuesta por tres secciones articuladas que se despliegan en una elegante y gradual sucesión. Bajo esta coreografía se esconde una diminuta esfera de nácar, adornada con un motivo de pluma grabado. Un movimiento de cuerda manual de manufactura, el Chopard 10.01-C, late en su interior, ofreciendo una reserva de marcha de 45 horas y una frecuencia de 21.600 alternancias por hora, una proeza impresionante considerando su tamaño extraordinariamente compacto, comparable en altura a dos monedas de 5 céntimos apiladas.

La inclusión deliberada de Chopard de un movimiento mecánico se corresponde a la perfección con el valor compartido de preservar la Alta Relojería, defendido tanto por la Maison como por GPHG. De hecho, Chopard cuenta con una ilustre trayectoria con la organización, habiendo sido nominado y premiado en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Además, la Maison recibió el mismo premio GPHG Jewellery Watch en 2024 por su reloj secreto Laguna, lo que subraya su continua excelencia en el sector.

Al igual que ese reloj único y otros que lo precedieron, el reloj secreto El lago de los cisnes encarna el compromiso duradero de Chopard de fusionar la imaginación con el saber hacer mecánico y de celebrar la belleza poética del mundo natural a través del lente de la alta joyería.