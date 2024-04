Ellas fueron las mejor vestidas de los Premios Platino 2024

Este año, los Premios Platino 2024 eligieron como escenario la Riviera Maya de México para su 11ava edición, la cual se llevó a cabo en El Gran Tlachco, dentro del parque Xcaret, marcando así el inicio de una noche de celebración y reconocimiento al cine iberoamericano. Dentro de la lista de nominados se incluyen algunas de nuestras películas favoritas del año, como “La sociedad de la nieve” y “Radical”, así como a actores y actrices de renombre, como Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita y Ana Torrent.

Nuestras celebridades favoritas, tanto mexicanas, como de todo el mundo, empezaron a llegar a la alfombra roja antes de la ceremonia de premiación, la cual será presentada por Esmeralda Pimentel y Majida Issa.

Las mejor vestidas de los Premios Platino 2024

Cuando hablamos de moda en la playa, las transparencias, el mesh, los cut-outs, los sets de dos piezas y los vestidos cortos siempre son un must, haciendo que las estrellas de la alfombra roja luzcan impresionantes sin morir de calor en el intento. Además, el uso de colores frescos y brillantes siempre es un acierto, aunque este año la mayoría de los looks que nos dejaron sin aliento algunos de los looks en tonalidades neutras como el negro, y un clásico para la playa, el blanco.

Anteriormente, la lista de los mejores vestidos estaba encabezada por celebridades como Amaia Salamanca, Becky G, Diego Boneta, Renata Notni, Ester Expósito, Belinda y Alfonso Herrera. Por eso, este año te presentamos a las celebridades que destacaron como las mejor vestidas de los Premios Platino 2024.

Ana Mena

Para los Premios Platino 2024 la cantante española deslumbró con un elegante vestido en tono crema, destacando un corset y una abertura lateral.

Lizeth Selene

Con un look de Diesel y accesorios de Swarovski, la actriz mexicana siguió algunas de nuestras tendencias favoritas del año hasta ahora al lucir un conjunto de falda y top negro con cut-outs y detalles de tul.

Gaby Espino

Con un set de dos piezas blanco y accesorios llamativos en plata, Gaby Espino se robó todas las miradas al ser una de las mejores vestidas mientras mantiene un fresh look

mientras mantiene un fresh look

Ana Guerra

Acompañada de Víctor Elías, Ana Guerra optó por un vestido que sigue la tendencia de los cut-outs estratégicos en negro, adornado con lentejuelas.