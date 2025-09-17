¡Encuentro fashionista! Melania Trump en Dior y Kate Middleton con otro bolso Chanel

En el encuentro histórico de la realeza británica y el Presidente de los Estados Unidos, destacaron los looks espectaculares de la princesa de Gales y la primera dama.

Melania Trump en Dior

La primera dama de los Estados Unidos recreó la icónica silueta de Dior, creada por Christian en 1947, con el sombrero burgundy que da un toque de misterio por su silueta y la cintura marcada como en su diseño original.

La princesa de Gales

La princesa, también llamada Kate Middleton, es amante de las bolsas Chanel, sinonimo de sofisticación, elegancia, lujo y moda femenina, la royal optó por otro bolso de la maison francesa. Con un outfit de la firma británica Emilia Wickstead.

Photo by Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images.

Sin duda, dos fashionistas distintas que con sus outfits dan guiños a los amantes de la moda. Melania Trump redifinió con modernidad un diseño clásico que cambió la historia de la moda y Kate Middleton con una sofisticación en tendencia, con el burgundy de su lado y su amada Chanel como statement piece.