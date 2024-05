Nishane reúne a personalidades para celebrar su historia y estilo

Personalidades se dieron cita recientemente al Museo del Perfume para disfrutar la proyección del más reciente comercial de la casa perfumista Nishane en una pantalla gigante.

Aline Bortolati, Lissete Trepaud y Malillany Marin fueron algunos de los invitados a la gala en la que disfrutaron de una cena ambientada en una atmósfera en la que se respiraba estilo y sofisticación.

“A lo largo de estos 10 años, la creatividad y el buen gusto de la casa perfumista han cautivado los corazones y los sentidos de los amantes del lujo y la exclusividad”, comparte un comunicado.

El Museo del Perfume fue el lugar elegido para una cena de gala. Cortesía Arturo Quintero

Con esta celebración, Nishane reafirma su compromiso con sus estándares de calidad y se consolida como referente en el mercado de perfumería de nicho.

Los invitados pudieron ver el último comercial de Nishane proyectado en una pantalla gigante. Cortesía Arturo Quintero

El comercial de Nishane Hacivat X The new fragrance by Nishane suma más de un millón de reproducciones en YouTube.