Carlos Alcaraz tiene nueva novia, se trata de la ex de Constantino de Grecia

Todo parece indicar que el campeón del US Open habría iniciado una relación con la modelo Brooks Nader, según confirmó públicamente la hermana de la joven.

Cabe mencionar que la modelo había sido vinculada sentimentalmente con el también tenista Jannik Sinner.

En declaraciones a E! News, durante el evento de NYFW de Raising Cane, la hermana de la modelo Grace Ann Nader, expresó, “los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”.

Además, Grace dijo que Carlos Alcaraz ya convivió con sus hermanas, lo que hace que su relación sea cercana.

La mujer que habría conquistado el corazón de Carlos Alcaraz es una modelo profesional que se ha desarrollado también en el ámbito de la danza, y además en el pasado fue pareja de Constantino de Grecia en 2024.

Su última pareja oficial fue el bailarín y coreógrafo ruso Gleb Savchenio, a quien conoció durante el programa de televisión Bailando con las estrellas y con quien rompió el pasado mes de abril. Cabe mencionar que estuvo casada en 2019 con William Haire.

La joven tiene 28 años y es estadounidense, de ascendencia libanesa. En sus redes sociales tiene una amplía comunidad de más de un millón de seguidores, con quienes comparte sus looks y consejos de belleza.

Además, debutó en la actuación con un papel en el thriller de acción Backtrace y ha impulsado varios proyectos empresariales, entre ellos una línea de joyería y su propia marca de decoración para el hogar.