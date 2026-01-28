Suscríbete
De qué trata el documental de Melania Trump, la Primera Dama de Estados Unidos

El documental que muestra a Melania Trump como nunca antes, en el centro de uno de los momentos políticos más observados en el mundo, la transición de poder en 2025

Enero 28, 2026 
Vanessa Villalba Alcocer
El nuevo documental Melania, que se estrena alrededor del mundo este viernes 30 de enero, es una producción de Amazon MGM Studios dirigida por Brett Ratner y financiada con cerca de 40 millones de dólares (con una inversión total que supera los 75 millones entre promoción y derechos).

La película ofrece una mirada inédita a los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump, centrada en su esposa Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, y busca revelar aspectos poco conocidos de su vida pública y personal.

Más que una biografía tradicional, el documental funciona como un acceso sin precedentes a la dinámica interna durante la transición de poder en 2025. Incluye escenas grabadas en lugares como la Trump Tower en Nueva York, Mar-a-Lago en Florida y la icónica Casa Blanca, mostrando a Melania tomando un papel activo en la planificación de la ceremonia de inauguración, el diseño de su vestuario y sus interacciones privadas con su esposo. También podremos ver a Melania en su rol como madre y en declaraciones directas donde afirma su independencia de criterio, incluso frente a las políticas de Donald Trump.

Además de su estreno en cines, y su más tarde llegada al catálogo de streaming, el acuerdo incluye una miniserie documental de tres episodios en Prime Video, que ampliará la narrativa presentada en la película.

Melania promete ofrecer un acceso al mundo interior de una figura tan importante y que ha mantenido tradicionalmente una imagen reservada, convirtiéndose en uno de los estrenos más controversiales y comentados en la intersección entre cine, política y narrativa personal, además de destacar por su ambiciosa e histórica inversión de 75 millones de dólares.

