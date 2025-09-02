Despiden a Laurent Freixe CEO de Nestlé por relación extramarital

La empresa tomó la decidió de destituir a su CEO y remplazarlo por Philipp Navratil, quien era vicepresidente y director de la Unidad de Negocio Estratégico de Café de la empresa, donde supervisaba la estrategia global de las marcas. Comenzó su carrera en Nestlé como auditor interno en 2001, y fu nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009.

En 2013, asumió el control del negocio de café y bebidas de la empresa en México. El año pasado fue nombrado director general de Nestlé Nespresso, y este año se incorporó al consejo ejecutivo de Nestlé.

Nestlé y el conglomerado multinacional suizo y la mayor empresa alimentaria del mundo despidió a su director ejecutivo, Laurent Freixe por una relación con una subordinada, lo que supone una infracción del código de conducta de la empresa.

Freixe será sustituido por un ejecutivo veterano, dijo la empresa en un comunicado de prensa, señalando que el despido del director ejecutivo se produjo a raíz de una investigación en torno a una relación sentimental que mantuvo con una subordinada directa.

“Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradeco a Laurent sus años de servicio en Nestlé”, dijo Bulcke en un comunicado.

Laurent llevaba apenas un año en el cargo, aunque llevaba 40 años en la compañía, hasta que su salida se da por una “relación romántica” con una “subordinada directa”. La relación se estableció con una empleada que no forma parte de la Dirección Ejecutiva y la investigación se inició porque representaba un conflicto de intereses, según BBC.

Finalmente, el máximo ejecutivo ha perdido su cargo por ir en contra de los valores de la compañía.