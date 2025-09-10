Suscríbete
Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras polémica por infidelidad expuesta

Andrew Cabot, empresario y CEO de Privateer Eum, habló por primera vez tras el escándalo que involucró a su esposa, Kristin Cabot, y al CEO de Astronomer, Andy Byron, en un concierto de Coldplay en Massachusetts

September 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Luego de que durante el concierto de Coldplay en el Gillete Stadium, la kiss cam captó a Kristin Cabot, ahora ex directora de recursos humanos de Astronomer, en actitud cariñosa con Andy Byron, su jefe con quien presuntamente mantenía una relación extramarital.

Andrew Cabot, quien se encontraba en Japón por trabajo, regresó y dio sus primeras declaraciones mediante un comunicado en el que su portavoz aseguró que, “la pareja estaba privada y amistosamente separada varias semanas antes del concierto”. Además, agregó que la decisión de divorciarse, “ya estaba en marcha antes de esa noche”.

De acuerdo con el portavoz de Andrew, cuando ocurrió el momento que se hizo viral, él y Kristin ya no eran pareja. En el comunicado revelado por People, el esposo de Kristin manifestó que espera que con la demanda pública de divorcio, “termine la especulación y que su familia recupere la privacidad que siempre ha valorado”.

Hace unos días se dio a conocer que Kristin presentó una demanda de divorcio. Fuentes cercanas a la familia destacaron que antes del escándalo, ambos tenían estabilidad, sin embargo, el episodio afectó directamente la vida profesional y personal de los implicados.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
