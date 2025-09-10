Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras polémica por infidelidad expuesta

Luego de que durante el concierto de Coldplay en el Gillete Stadium, la kiss cam captó a Kristin Cabot, ahora ex directora de recursos humanos de Astronomer, en actitud cariñosa con Andy Byron, su jefe con quien presuntamente mantenía una relación extramarital.

Andrew Cabot, quien se encontraba en Japón por trabajo, regresó y dio sus primeras declaraciones mediante un comunicado en el que su portavoz aseguró que, “la pareja estaba privada y amistosamente separada varias semanas antes del concierto”. Además, agregó que la decisión de divorciarse, “ya estaba en marcha antes de esa noche”.

De acuerdo con el portavoz de Andrew, cuando ocurrió el momento que se hizo viral, él y Kristin ya no eran pareja. En el comunicado revelado por People, el esposo de Kristin manifestó que espera que con la demanda pública de divorcio, “termine la especulación y que su familia recupere la privacidad que siempre ha valorado”.

Hace unos días se dio a conocer que Kristin presentó una demanda de divorcio. Fuentes cercanas a la familia destacaron que antes del escándalo, ambos tenían estabilidad, sin embargo, el episodio afectó directamente la vida profesional y personal de los implicados.