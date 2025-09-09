Suscríbete
La hija del rey de Marruecos es una apasionada por el lujo

Lalla Khadija, llevó un bolso de Dior y unos pendientes de Piaget, en su primer acto tras cumplir la mayoría de edad

September 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
princesa-hija-de-marruecos.jpeg

Lalla Khadija protagonizó su primera aparición tras cumplir 18 años, acompañada de los suyos, la joven eligió llevar un exclusivo bolso de Dior para la ocasión, a juego con su oufitt.

Se trata de un diseño valorado en 2.000 euros, elaborado en piel de cordero azul nube, que se distingue por sus charms D.I.O.R extraíbles y que incluye tarjetero.

La princesa también lució unos pendientes de la joyería Piaget, realizados en oro blanco de 18 quilates y con 304 diamantes talla brillante, que pertenecen a la colección Piaget Rose, cuyo precio es de 8.000 euros.

Y esto no es lo único que ha lucido la princesa, ya que su pasión por la moda la ha llevado a siempre llevar las joyas y accesorios más cotizados del mundo.

En unas imágenes aparece paseando por París junto a su padre, mientras lleva un bolso de Saint Lauren, se trata del modelo Sac de Jour, realizado con piel de becerro con efecto cocodrilo teñida en rojo, con un precio de 2.500 euros.

En otras de sus apariciones, como en el recibimiento al presidente de Francia, de acuerdo con Vanitatis, Lalla Khadija lució un reloj de Cartier, el Baignoire, con una corona perlada de oro blanco, con 228 diamantes talla brillante con un total de 2,33 quilates, agujas de acero en forma de espada y con cristal de zafiro, correa de piel color negro y hebilla de oro blanco, valorado en 31.400 euros.

