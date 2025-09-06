Michael Ronda se compromete con el amor de su vida

Por: Vanessa Villalba Alcocer y Camila Torre Forcén

Hace cinco años, Michael tenía planeado solo pasar a saludar a la fiesta de un amigo que cumplía años, pero en cuanto llegó al evento, su futuro cambió para siempre. “Cuando llegué, la vi y la verdad es que me volví loco, me encantó, sin embargo ella venía agarrada del brazo de un muy amigo mío entonces yo dije ‘pues no voy a hacer nada’”.

Joca Chavez

Se fue a un concierto y estando ahí, pensó y dijo “tengo que regresar, aunque sea a saber como se llama”, entonces regresó. “Lo primero que le dije fue, ¿qué haces con mi amigo? Y me dijo, ¿quién, mi primo? En ese momento me quedé sin palabras, sin saber qué decir, a dónde ver. Las manos me sudaron, no lo podía creer. [...] Era su primo”. Y así inició una historia de amor maravillosa, que hoy, después de cinco años, será un para siempre.

“Ese día antes de despedirme le dije, tú y yo nos vamos a casar”.

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación hermosa. Yo creo que la relación que siempre soñé tener”. El actor nos contó que siempre se vio con una artista porque sentía que solamente alguien con la misma profesión podía realmente duplicarlo, entenderlo y conocer sus metas sin burlarse de ellas. “Y todo eso lo he encontrado en Karena. Conmigo es hermosa”.

“Por supuesto siempre le he dado su lugar y siempre ha sido la protagonista de mi vida, [...] pero independientemente de lo que yo he hecho por ella, ella por mí ha hecho mucho. Sobre todo, una contención constante entrando a casa. Y eso para mi no tiene precio”.

Joca Chavez

El actor ya tenía tiempo planeando comprometerse con Karena, pero con una agenda muy apretada los últimos años entre proyectos, rodajes, filmaciones y viajes, no había encontrado el momento correcto para hacerlo. “No quiero cumplir 29 años sin haber dado anillo, y yo cumplo años el 28 de septiembre. Así que dije ‘este es el momento, este fin de semana’.

“La verdad es que estoy muy contento. Estoy muy nervioso. Casi tan nervioso como un día antes de empezar a filmar un proyecto en donde no conoces al crew, no conoces al director y hay un nervio fuertísimo. Pero me siento preparado, me siento listo”. Nos compartió Michael.

El anillo que le dará a Karena como compromiso de su profundo amor fue diseñado por él, en un boceto, y la joyería lo ayudó a hacerlo realidad. “Fue una aventura por completo hacer eso, fue muy divertido, muy especial, fue único. Cada decisión, cada piedra tiene un porqué, y estoy muy contento y muy orgulloso del resultado”.

El actor nos comentó que siempre ha sido un romántico que le encanta navegar con la bandera del amor y del matrimonio. “Me encanta animarme a esto. Me emociona mucho dar ese ejemplo porque yo creo mucho y confío mucho en el matrimonio. Y se me hace muy bonito rescatar esto en esta generación. Siento que es importante y confío mucho en la familia, en el valor de la familia”.