Mujer captada siendo infiel en concierto de Coldplay pide el divorcio a su esposo

Kristin Cabot, la mujer que fue captada siendo infiel con el CEO de Astronomer en el concierto de Coldplay, pidió el divorcio a su esposo Andrew Cabot, luego de que hace dos meses ella y Andy Byron protagonizaron la “kiss cam” más viral.

Tras ser captados juntos, fueron despedidos de sus puestos en la compañía tecnológica. Además de que le cambió la vida en el ámbito profesional, también le ha cambiado personalmente. Según los documentos legales a los que tuvo acceso NBC News, Cabot solicitó el divorcio el pasado 13 de agosto en Portsmouth New Hampshire.

La exejecutiva de Recursos Humanos de la empresa formalizó el proceso de separación tras el escándalo viral que protagonizó cuando Andy Byron la abrazaba por detrás y ella se dejaba llevar por el momento hasta que notaron que estaban en la pantalla gigante y de inmediato el ex CEO se agachó para esconderse, mientras Cabot cubrió su rostro con las manos.

La reacción nerviosa de ambos comprobó que tenían una relación extramarital que trascendió en las redes sociales y afectó sus vidas personales y profesionales.

Según varios reportes, la pareja ya tenía problemas previos al divorcio, aunque la exposición mediática del hecho ocurrido en el concierto de Coldplay acabó acelerando el proceso de ruptura.