Suscríbete
Personalidades

Murió a los 91 años Giorgio Armani; estas fueron las complicaciones de salud que enfrentó

El mundo de la moda está de luto por la muerte del legendario diseñador, quien estuvo acompañado en sus últimos momentos por su familia y por su pareja de los últimos 20 años

September 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
murio-giorgio-armani-problemas-de-salud.jpg

Giorgio Armani

FACEBOOK

Giorgio Armani se vio obligado a alejarse de las pasarelas por su delicado estado de salud debido a las enfermedades que padecía, las cuales deterioraron la salud del italiano.

Giorgio fue uno de los hombres más reconocidos en la industria de la moda, tanto que se dio a conocer que su empresa, la cual llevaba su nombre, facturada millones de euros al año.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor. El señor como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, anunció la casa de moda.

El pasado mes de junio del presente año, el diseñador italiano confirmó que no acudiría a los desfiles que se llevarían a cabo en la Semana de la Moda en Milán por temas relacionados con su salud, por lo que alarmó a sus seguidores.

En ese momento no se reveló cuál era la enfermedad que lo aquejaba, pero la agencia EFE aseguró que se trataba de problemas en las vías respiratorias, una infección pulmonar que lo obligó a ser hospitalizado.

Además, el “rey de la moda” sufrió otros problemas de salud, en 2009 le dio Hepatitis, aunque superó la enfermedad satisfactoriamente.

“Decidí tranquilizar a las almas ansiosas, siguiendo una vez más mi estilo directo y claro de comunicación. Padecí, de hecho, una hepatitis por intoxicación; una enfermedad algo extraña, pero que requiere tiempo para la curación completa”, explicó en un comunicado.

giorgio armani
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
laurent-freixe-nestle-despedido.jpeg
Personalidades
Despiden a Laurent Freixe CEO de Nestlé por relación extramarital
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Guillermo del Toro
Personalidades
Guillermo del Toro alza la voz en tiempos de tensión política para los migrantes latinoamericanos en EE.UU.
September 01, 2025
 · 
Tania Franco
diego-de-erice-inaugura-su-galeria-de-arte-de-la-mano-de-sanimex.png
Personalidades
Diego de Erice inaugura su Galería de Arte de la mano de Sanimex
September 01, 2025
marisa-del-toro-hija-de-guillermo-del-toro.jpeg
Personalidades
Marisa, la hija de Guillermo del Toro acapara la atención de las cámaras en Venecia
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Vero Díaz - Diseñadora de modas mexicana
Personalidades
Vero Díaz: la diseñadora mexicana que conquista pasarelas internacionales
De Yucatán a Madrid, su visión creativa y disciplina la han convertido en un referente de la moda mexicana en el mundo
August 29, 2025
 · 
Tania Franco
Karla Casillas - Event Planner Los Cabos
Personalidades
Karla Casillas: la visionaria que transformó las bodas en Los Cabos
De un giro inesperado a construir un legado en la industria de las bodas, Karla Casillas inspira con su pasión, visión y la convicción de que los sueños pueden transformarse en arte y legado
August 29, 2025
 · 
Tania Franco
Michael Jackson y Macaulay Culkin
Personalidades
¿Michael Jackson fue acusado injustamente? Las polémicas que aún persiguen al Rey del Pop
Nuevos documentos, viejos testimonios y teorías de conspiración mantienen vivo el debate sobre la inocencia del Rey del Pop más de una década después de su muerte
August 29, 2025
 · 
Tania Franco
esposa-de-carlos-slim-domit-maria-elena-torruco.jpg
Personalidades
María Elena Torruco: el gran amor de Carlos Slim Domit
El 9 de octubre de 2010, el hijo del hombre más rico de México contrajo matrimonio con María Elena Torruco
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ricardo Montaner y Evaluna - Día de los abuelos
Personalidades
Los abuelitos más guapos
Un homenaje en el Día del Abuelo a los galanes eternos que siguen robando suspiros
August 28, 2025
 · 
Tania Franco