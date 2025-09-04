Murió a los 91 años Giorgio Armani; estas fueron las complicaciones de salud que enfrentó

Giorgio Armani se vio obligado a alejarse de las pasarelas por su delicado estado de salud debido a las enfermedades que padecía, las cuales deterioraron la salud del italiano.

Giorgio fue uno de los hombres más reconocidos en la industria de la moda, tanto que se dio a conocer que su empresa, la cual llevaba su nombre, facturada millones de euros al año.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor. El señor como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, anunció la casa de moda.

El pasado mes de junio del presente año, el diseñador italiano confirmó que no acudiría a los desfiles que se llevarían a cabo en la Semana de la Moda en Milán por temas relacionados con su salud, por lo que alarmó a sus seguidores.

En ese momento no se reveló cuál era la enfermedad que lo aquejaba, pero la agencia EFE aseguró que se trataba de problemas en las vías respiratorias, una infección pulmonar que lo obligó a ser hospitalizado.

Además, el “rey de la moda” sufrió otros problemas de salud, en 2009 le dio Hepatitis, aunque superó la enfermedad satisfactoriamente.

“Decidí tranquilizar a las almas ansiosas, siguiendo una vez más mi estilo directo y claro de comunicación. Padecí, de hecho, una hepatitis por intoxicación; una enfermedad algo extraña, pero que requiere tiempo para la curación completa”, explicó en un comunicado.

