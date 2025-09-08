Suscríbete
Phoebe, hija de Bill Gates rompe con el nieto de Paul McCartney y tiene nuevo romance

Un año después de confirmar su relación con Arthur Donald, la joven anunció el fin de su noviazgo

September 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
phoebe-nuevo-novio.jpeg

Phoebe Gates, hija del fundador de Microsoft de 22 años de edad, anunció su ruptura y dio a conocer que mantiene un nuevo noviazgo.

Phoebe mantuvo su romance con Arthur en secreto durante casi un año, pero tras graduarse de Stanford, lo hicieron público en Instagram. Meses después, fueron fotografiados con Melinda, la madre de la joven en la entrega del Premio Albie 2024 de la Fundación Clooney para la Justicia, en la Biblioteca Pública de Nueva York.

phoebe-ex-novio.jpeg

En el episodio más reciente del podcast que conduce con Sophia Kanni, “The Burnouts”, dijo que su actual novio no utiliza redes sociales. “Es increíble. Es lo mejor del mundo y esto es completamente nuevo para mí. Nunca había estado con alguien así”, compartió.

Phoebe eliminó de sus redes sociales todas las fotos en las que aparecía junto a Arthur Donald de 26 años con quien terminó su relación. La hija menor de Bill Gates no dio más detalles sobre su nuevo romance, pero compartió que a su nuevo novio le encanta saber de sus negocios y que disfruta viendo los videos que graba para su plataforma de compras online, Phia.

Phoebe y Sophia lanzaron hace dos años una base de datos impulsada por IA con millones de artículos de segunda mano para que los usuarios tengan alternativas más económicas.

Bill Gates phoebe
