Quién era la pareja de Giorgio Armani con quien pasó los últimos días de su vida

El diseñador Giorgio Armani causó conmoción en la industria de la moda luego de que se diera a conocer su fallecimiento tras complicaciones de salud.

El famoso murió rodeado de sus seres queridos, entre ellos su pareja, quien es el director de la oficina de estilo masculino, responsable de supervisar las colecciones de hombre de la firma Armani.

Giorgio y Leo se conocieron cuando este último trabajaba como ejecutivo de publicidad a la edad de 24 años. Ambos tuvieron conexión que los llevó a tener una relación discreta hasta 2021, cuando Giorgio Armani decidió salir al escenario de la mano de su pareja al finalizar uno de los desfiles de la colección masculina de la marca.

Dell’Orco siempre ha sido discreto ante la opinión pública, en una de las pocas entrevistas que ha dado, confesó que su intención no es robarle el protagonismo a nadie porque se sentía más cómodo en la sombra. “Prefiero estar entre bastidores y hacer las cosas importantes desde allí, eso es todo”, comentó.

Por su parte, Armani confiaba plenamente en él ya que se dio cuenta de que tenía talento para mucho más y aumentó sus responsabilidades, incluyéndole dentro del reparto de tareas que diseñó después de su jubilación. “Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he asumido hacia Leo Dell’Orco, los miembros de mi familia y el equipo de trabajo”.