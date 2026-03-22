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Quién es la joven condesa que conquistó al hijastro de Salma Hayek

Su compromiso con François Pinault Jr. ha puesto los reflectores sobre una joven heredera de sangre noble y que forma parte del círculo familiar de la actriz mexicana.

Marzo 22, 2026 • 
Tania Franco
Quién es la joven condesa que conquistó al hijastro de Salma Hayek

Instagram: lara cosima henckel von donnersmarck.

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, conocida como Lara Donnersmarck, es la joven de 23 años, prometida de François Pinault Jr. de 29 años, quien forma parte de la familia de Salma Hayek. La noticia de su compromiso llamó la atención por reunir a una joven con raíces aristocráticas europeas con uno de los apellidos más poderosos del universo del lujo.

Me comprometí con mi mejor amigo y con el chico más cool del mundo.
Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

Quién es la joven condesa que conquistó al hijastro de Salma Hayek

INSTAGRAM

Lara es una condesa germano-estadounidense, además de modelo y fundadora de una marca de moda. Es hija del director Florian Henckel von Donnersmarck y de Christiane Asschenfeldt, y pertenece a la histórica casa Henckel von Donnersmarck, una familia noble de origen austrohúngaro.

Quién es la joven condesa que conquistó al hijastro de Salma Hayek

Instagram.

En los últimos meses, su nombre también comenzó a sonar con más fuerza dentro del circuito social y fashionista. Participó en Le Bal des Débutantes, estudia moda en Parsons, Nueva York, y ha tenido presencia en pasarelas y eventos ligados al lujo internacional.

Su compromiso con François Pinault Jr.

Su prometido, François Pinault Jr., es hijo de François-Henri Pinault, empresario al frente de Kering, grupo dueño de firmas como Gucci y Saint Laurent. Por esa relación familiar, también está vinculado al entorno cercano de Salma Hayek, esposa de François-Henri Pinault desde 2009.

Quién es la joven condesa que conquistó al hijastro de Salma Hayek

Instagram.

El compromiso fue anunciado en redes sociales tras poco más de un año de relación, consolidando a Lara Donnersmarck como un nuevo nombre a seguir entre la aristocracia joven y el mundo de la moda.

Salma Hayek François-Henri Pinault
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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