Sarah Kohan disfruta de unas vacaciones con su nueva pareja y sus hijos

Como cada año, Sarah Kohan visitó Tanzania con sus hijos Nala y Noah, sin embargo, este año se integró al viaje la nueva pareja de Sarah, tras su divorcio con Javier “Chicharito” Hernández. En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió con sus seguidores las fotos más especiales de estas vacaciones.

Sarah publicó imágenes de su visita al Parque Nacional del Serengueti, al norte de Tanzania, reserva natural donde pudieron observar muy de cerca a una manada de leones que Kohan captó con la cámara.

En las fotos pudimos apreciar lo mucho que han crecido sus hijos, aunque no pudimos ver su rostro, ya que como es bien sabido, tanto ella como el futbolista mantienen la privacidad de los menores.

Sarah aparece en las fotos junto al hombre que conquistó su corazón desde noviembre del año pasado, cuando compartió las primeras fotos con su nuevo galán, aunque tuvo cuidado de no mostrar su rostro para proteger su identidad.