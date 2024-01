Decodificando los looks de Margarita II y Mary en la proclamación de Federico X

A tan solo dos semanas de iniciar el año, estamos presenciando uno de los momentos más importantes del siglo y la historia: la abdicación de la Reina Margarita II y la proclamación del Rey Federico X de Dinamarca. Se ha hablado mucho sobre este evento; lo que se espera de cada miembro de la familia, los chismes reales, y todo lo que implica la abdicación, pero ¿y los looks? Te traemos un pequeño análisis de los looks que los monarcas usaron para esta especial ceremonia.

Por primera vez en casi 900 años, y después de 52 años de servicio a su país, la Reina Margarita II dejó su lugar en el trono de Dinamarca para ceder el poder a su primogenito Federico X, en la proclamación del día de hoy en el Palacio de Christiansborg. Como era de esperarse, el Palacio se puso de manteles (y vestidos) largos para dar la bienvenida a su nuevo Rey. Mary, la nueva reina consorte ha lucido uno de los looks más discutidos de la época y sin duda alguna vale la pena analizarlo, así como todo su styling para comprender su personalidad y la importancia de su llegada a la casa real.

El look que la Reina Mary usó en la proclamación de Federico X de Dinamarca

La actual Reina Mary ha dejado una huella indeleble en la historia de la moda danesa, puesto a que ha dedicado importante parte de su esfuerzo para darnos los mejores royal looks. En esta ocasión, fue el diseñador danés Soeren Le Schmidt el encargado de diseñar este vestido para Mary. Luciendo una tela con una textura elegante, y detalles sutiles, Mary optó por el color blanco para su diseño. ¿Qué significa? El blanco ha sido histórciamnete asociado con los símbolos de paz y de unión entre distintas partes, y según expertos, se espera que la presencia de Mary en la casa sea de beneficio para todos debido a su amable personalidad y mente altruista.

Getty Images

Por otra parte, notamos los accesorios que porta. Como pieza central de look notamos dos piezas que se llenan de rubíes: unos pendientes y un broche en la cintura. La reina Ingrid, abuela de Federico X, heredó estas piezas junto con una tiara directamente a la esposa de su nieto Federico. A pesar de no haberse conocido, Mary usó estas piezas en este día especial para su esposo. La elegancia y sutileza de las piezas que eligió nos demuestran la importancia que Mary pone en la familia de su esposo, y sobre todo, que tiene una personalidad sencilla por lo que no necesita llenarse de joyas ostentosas que llamen de más la atención.

El look que Margarita II usó en su abdicación

Hoy, la reina Margarita II de Dinamarca ha abdicado después de 52 años en el trono, pasándolo a su hijo mayor, Federico X. En este día histórico, Margarita II fue despedida por el pueblo danés mientras recorría Copenhague en una carroza del siglo XIX. Luciendo un icónico look, la reina llevaba su melena recogida, abrigada con pieles y vistiendo un traje de chaqueta rosa fucsia que ya había usado en eventos anteriores. Completando su atuendo, exhibía unos pendientes de rubíes y diamantes regalados por su esposo en 1990. La carroza, un regalo de artesanos de Copenhague en 1892, fue el primer vehículo danés con luces eléctricas. El cariño del pueblo danés se reflejó en la multitud que salió a las calles para despedir a la reina.

Su look nos desconcertó un poco pues, por un lado teníamos esa chqueta rosa muy alegre, que se veía encubierta por la seriedad y madurez de un abrigo de piel anticuado. Como se ha comentado en múltiples ocasiones, Margarita II era un alma libre que siempre tomaba bold choices en cuanto a sus looks y los colores que incorporaba. Quizás este looks es una representación visual del momento agridulce que fue el abdicar y dejar el poder en manos de su hijo.

Entre todo el bling, el brillo, las pieles y la opulencia de los looks de los monarcas, destaca cierto sentido de tristeza o amargura en esta ceremonia. A pesar de que no sabemos exactamente qué han intentado comunicar con sus looks, esto es lo que podemos inferir puesto a que es claro que nada es arbitrario en la familia real y menos en los looks de Mary y Margarita II en esta proclamación de Federico X de Dinamarca.