El padecimiento que llevó a Meghan Markle hasta hospitalización

Meghan Markle ha vivido con un padecimiento que en su momento la llevó hasta hospitalización. Es más común de lo que piensas, y es que la duquesa de Sussex ha vivido de lo que muchas personas adolecen.

El padecimiento que ‘debilita’ a Meghan Markle

Meghan, quien vive en California con Harry y sus dos hijos, reveló en 2015 que padeció de migrañas. “Solía tener migrañas que me debilitaban (estuve hospitalizada por ellas), y la acupuntura y la medicina Occidental cambiaron absolutamente mi vida. Vivir sin migrañas cambia la vida”, dijo a The Chalkboard.

Quizá este tema lo ha hablado también con su buena amiga Serena William, quien como rescató Hello! en 2022, se ha pronunciado en repetidas ocasiones por padecer migrañas. “Siempre tenía dolores de cabeza, y no me percaté de que era migraña hasta más grande. Son dolores punzantes que se sienten en la zona frontal de mi cabeza”. Aunque se hizo más evidente la relación de amistad que tienen Serena y Meghan la realidad es que llevan años conociendo. La relación de amistad entre la duquesa de Sussex y la tenista se dio en febrero de 2014, cuando ambas se conocieron durante un partido benéfico y desde el primer momento se sintieron muy cómodas juntas. “Tiene una personalidad que deslumbra”, dice Serena sobre la Duquesa de Sussex. “Le dije que tenía que ser ella misma y no esconderse”, añadió Williams al ser preguntada sobre la presión mediática a la que está ahora sometida.

La revelación del padecimiento que llevó a Meghan Markle a hospitalización vino cuando la ex actriz aún tenía su blog ‘The Tig’, donde compartía viajes, anécdotas, recetas y más. Su primer blog cerró poco después de que se hiciera con el papel de Rachel Zane en la serie ‘Suits’ en 2011 y unos años más tarde comenzó su aventura al más puro estilo Gwyneth Paltrow con ‘The Tig’, que bautizó así en honor a su vino italiano favorito, el Tignanello. Obviamente, este espacio, al igual que sus perfiles en redes sociales, se cerró tras salir a la luz su relación con el príncipe Harry, aunque los rumores afirman que la antigua intérprete estaba muy involucrada en el perfil oficial de Instagram de los duques de Sussex hasta que se despidieron de esa plataforma a raíz de su salida de la monarquía británica.