El príncipe William habla de su hermano Harry tras años de distanciamiento

Como bien sabemos, los príncipes William y Harry han estado distanciados desde 2020, cuando el esposo de Meghan Markle renunció a sus obligaciones reales.

Ahora, años después, el príncípe William habló de su hermano por primera vez en el documental Prince William: We can end homelessness, que explora la faceta filantrópica de William y que se estrenará el miércoles 30 y jueves 31 de octubre en la cadena británica ITV, en donde mostrará, “historias poderosas de aquellos que actualmente no tienen hogar o que han experimentado ese problema”.

En dicho documental, el príncipe William quien es apasionado por luchar por las causas sociales, habló sobre su hermano menor tras recordar una anécdota de su infancia que vivieron con su mamá.

El esposo de Kate Middleton recordó su experiencia en aquel lugar y cómo le sorprendió ver que, a pesar de las circunstancias, las personas allí eran felices. El motivo por el que William decidió hablar sobre Harry fue para recordar el motivo que lo llevó a interesarse en las causas filantrópicas para ayudar a los demás, algo que ocurrió después de acompañar a su mamá a visitar una rganización benéfica de Reino Unido llamada The Passage, la cual se dedica a apoyar a personas sin hogar.

“Mi madre me llevó a The Passage, nos llevó a Harry y a mí. En ese momento yo debía tener 11 años, quizá 10. Nunca había estado en algo así antes y estaba un poco ansioso por lo que me esperaba”.

“Recuerdo que en ese momento pensé: ‘bueno, si todos no tienen hogar, van a estar muy tristes. Pero era increíble el ambiente feliz que habia, recuerdo haber tenido algunas buenas conversaciones y jugar al ajedrez, fue entonces cuando me di cuenta de que había otras personas ahí fuera que no tenían la misma vida que tú".

“Recuerdo que tuve algunas buenas conversaciones mientras jugaba ajedrez y charlaba. Fue entonces cuando me di cuenta que hay otras personas que no tienen la misma vida que tú. En ese momento pensé: ‘bueno, si todos no tienen un hogar, todos estarán muy tristes. Pero era increíble lo feliz que era el ambiente”.

Así fue como por primera vez en seis años, el príncipe William habló sobre su hermano de forma pública. Al parecer el camino a la reconciliación entre hermanos ha comenzado a tomar forma durante este fin de semana con un adelanto del documental que prepara el hijo mayor del rey Carlos III.