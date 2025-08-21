Suscríbete
Realeza

La razón por la que el príncipe William no quiere reconciliarse con su hermano Harry

Los hermanos han estado distanciados desde hace varios años

August 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
principe-william-harry-reconciliacion.jpg

El príncipe Harry ha manifestado sus deseos de sanar la relación con su hermano, sin embargo, el príncipe William no estaría en la misma postura de reconciliación.

De acuerdo con varios reportes, el príncipe William prefiere mantener distancia. Expertos en realeza revelaron la razón detrás del rechazo a la reconciliación entre los hijos de la princesa Diana y el rey Carlos III.

De acuerdo con la experta y autora real, la familia real seguirá dividida por la falta de confianza que le tienen a Meghan Markle, la exactriz por la que Harry renunció a sus obligaciones en la familia real británica.

“Cualquier conversación familiar privada podría hacerse pública o utilizarse para proyectos comerciales”, aseguró la experta. “No tiene ningún sentido del deber hacia el público británico ni hacia la institución”, dijo sobre Meghan Markle.

La autora considera que no hay posibilidad de reconciliación entre los hermanos, ya que Harry está convencido de que William insultó a Meghan cuando vivían en Londres y “esa falta de respeto es muy difícil de superar”.

En este sentido, la biógrafa y experta real Ingrid Seward, coincide en que Meghan Markle es la principal razón por la que la familia aún no acepta una reconciliación con el príncipe Harry, ya que durante su tiempo en la monarquía, la duquesa generó conflictos entre los miembros de la familia.

Además de que refieren que el regreso de Meghan dañaría la imagen de la familia real.

principe Wiliam Príncipe Harry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
haakon-de-noruega-marius.jpeg
Realeza
El príncipe heredero de Noruega habla del escándalo de Marius Borg
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
marius-hijo-princesa-de-noruega.jpg
Realeza
Hijo de la princesa de Noruega es imputado por la Fiscalía por cuatro violaciones y otros 28 delitos
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-popularidad.jpg
Realeza
Kate Middleton ya no es la favorita de los británicos según encuesta
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tiara-spencer.jpg
Realeza
Cuánto vale la tiara Spencer y quién podría heredarla
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lady-fermoy-princesa-diana.jpg
Realeza
La abuela materna de Lady Di que la aconsejó de no comprometerse con Carlos III
Lady Fermoy dijo a Diana de Gales que no formalizara su relación con el entonces príncipe de Gales
August 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-propuesta-reconciliacion.jpg
Realeza
Príncipe Harry ofrece gesto de reconciliación con su padre, el rey Carlos III
Propone coordinar sus actividades públicas para evitar conflictos de agenda y restablecer la comunicación con su familia real
July 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlota-casiraghi-cumpleaños.jpeg
Realeza
Carlota Casiraghi, la royal más fashionista e intelectual encontró el amor en el lugar menos esperado
Love is in the air. La hija de la princesa Carolina de Mónaco está enamorada
July 31, 2025
principes-de-gales-nueva-casa.jpg
Realeza
Los príncipes de Gales evalúan mudarse de nuevo: podrían dejar Adelaide Cottage
William y Kate consideran un nuevo hogar para mudarse con sus hijos
July 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
princesa-leonor-joya-favorita.png
Realeza
La pieza favorita de la princesa Leonor: unos pendientes con historia y estilo
Minimalismo moderno y legado real a través de una joya compartida
July 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez