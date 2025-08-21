La razón por la que el príncipe William no quiere reconciliarse con su hermano Harry

El príncipe Harry ha manifestado sus deseos de sanar la relación con su hermano, sin embargo, el príncipe William no estaría en la misma postura de reconciliación.

De acuerdo con varios reportes, el príncipe William prefiere mantener distancia. Expertos en realeza revelaron la razón detrás del rechazo a la reconciliación entre los hijos de la princesa Diana y el rey Carlos III.

De acuerdo con la experta y autora real, la familia real seguirá dividida por la falta de confianza que le tienen a Meghan Markle, la exactriz por la que Harry renunció a sus obligaciones en la familia real británica.

“Cualquier conversación familiar privada podría hacerse pública o utilizarse para proyectos comerciales”, aseguró la experta. “No tiene ningún sentido del deber hacia el público británico ni hacia la institución”, dijo sobre Meghan Markle.

La autora considera que no hay posibilidad de reconciliación entre los hermanos, ya que Harry está convencido de que William insultó a Meghan cuando vivían en Londres y “esa falta de respeto es muy difícil de superar”.

En este sentido, la biógrafa y experta real Ingrid Seward, coincide en que Meghan Markle es la principal razón por la que la familia aún no acepta una reconciliación con el príncipe Harry, ya que durante su tiempo en la monarquía, la duquesa generó conflictos entre los miembros de la familia.

Además de que refieren que el regreso de Meghan dañaría la imagen de la familia real.