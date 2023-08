Meghan Markle y el príncipe Harry tienen nuevo un proyecto en puerta

Meghan Markle y el príncipe Harry han comprado los derechos del bestseller de Carley Fortune, Meet Me at the Lake. La pareja hizo la compra a través de su compañía Archwell Productions, y trabajará con Netflix para dar vida a la historia – que es muy similar a la de ellos – a la pantalla chica. Así lo confirmó un vocero de la editorial Penguin Random House, que también se encargó de la distribución del libro del duque de Sussex, Spare.

Publicado el 2 de mayo de este año, el libró debutó en el primer lugar de libros más vendidos del New York Times, y cuenta la historia de Will y Fern, dos extraños que se embarcan en una aventura donde “hacen una promesa que uno cumple y el otro rompe con efectos que les cambian la vida”.

El príncipe Harry y Meghan Markle tienen un contrato de varios años con Netflix Getty Images

La novela está situada en Toronto, donde Meghan conoció a Harry mientras grababa su programa Suits. Además, la madre de uno de los protagonistas muere en un accidente automovilístico, como le sucedió al príncipe Harry, quien perdió a su madre, la princesa Diana, de esta forma en 1997, cuando tenía sólo 12 años.

La autora también confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, publicando una imagen de ella posando sonriente con su libro. “Estoy muy emocionada de trabajar con Netflix y Archewell para llevar Meet Me at the Lake a la pantalla”, escribió Fortune en un comunicado. “La historia de amor de Will y Fern es una cercana a mi corazón, y no puedo imaginar una unión más perfecta”, concluyó la escritora.

Acompañando a su publicación, Fortune compartió: “Nunca pensé que estaría anunciando esto, pero ya que lo estoy haciendo, parece correcto hacerlo desde la cabaña donde todo empezó”. También agregó: “Escribir este libro fue un tremendo reto personal, y verlo ser reconocido de esta forma es realmente increíble”.

En 2020, Meghan y Harry firmaron un contrato de varios años con Netflix tras abandonar sus roles dentro de la monarquía británica. En diciembre de 2022, la pareja lanzó su docuserie Harry & Meghan, la cual se convirtió en el mejor debut de un documental en la historia de la productora de contenidos.