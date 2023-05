Desde que se mudaron a California, Harry y Meghan han mantenido un amplio círculo social en el que pululan estrellas reconocidas de Hollywood. Incluso desde que eran royals se han codeado con George y Amal Clooney, Serena Williams, Priyanka Chopra y hasta los Beckham; vivir en una de las zonas más exclusivas no los limita a seguir forjando amistades, así que ahora se les vio con Cameron Diaz y Gwyneth Paltrow.

Meghan y Harry ya hacen ‘citas dobles’ con esta famosa pareja de Hollywood

Imágenes obtenidas por TMZ mostraron a Harry y Meghan entrando a un restaurante de sushi para cenar con Cameron Diaz y su esposo Benji Madden. “Como pueden ver, la pareja estaba sonriendo mientras salían del establecimiento, y nos han dicho que doblaron la esquina para entrar en una SUV esperando estacionada cerca del adyacente Montecito Inn, momento en el que se marcharon. Nuestras fuentes indican que esto fue alrededor de las 7 PM (PST)”, escribe el medio.

Para esta double date, la duquesa de Sussex eligió un vestido de Heidi Merrick en satin con corte blazer y mangas arriba, complementado con su bolso de Cesta Collective y sandalias Hermes.

La salida romántica vino después de la participación de Harry y Meghan en una plática con el grupo de jóvenes de AHA! en Santa Bárbara; Esta sería la primera salida de la pareja después de la coronación de Carlos III. El hijo menor del rey Carlos III viajó de Estados Unidos a Londres para asistir a la ceremonia de coronación de su padre, quien no le dio ningún papel especial en este evento histórico para Reino Unido. El príncipe llegó en solitario sin su esposa Meghan Markle, ni sus hijos, quienes se quedaron en su casa en California —cabe mencionar que ese mismo día era el cumpleaños número 4 de Archie, el hijo mayor de los duques de Sussex, quienes abandonaron sus funciones reales en el 2020. Harry sí se regresó a California al terminar la coronación de su padre, Carlos III. Daily Telegraph, vía New York Post, menciona que Harry se quedó 30 minutos en Buckingham —sin convivir con su familia— hasta irse en pocas horas hacia Estados Unidos: “Harry, quien pasó solo 24 horas en su patria antes de regresar a California, fue visto en el Aeropuerto de Heathrow de Londres poco después de que concluyera el sermón en la Abadía de Westminster y tomó un vuelo de British Airways directo a Los Ángeles”, añaden.

Harry and Meghan dine with Cameron Diaz and Gwyneth Paltrow pic.twitter.com/3hyPlao4wl — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) May 15, 2023

Por otro lado, recordemos que en agosto del 2020, Cameron habló sobre lo feliz que se sentía en su matrimonio y llamó a Benji como: “el mejor ser humano”. “Solo quiero construir mejores y más fuertes amistades con las personas que participan conmigo. Por supuesto, eso incluye a mi esposo. Casarme con él fue lo mejor que me ha pasado. Mi esposo es el mejor. Es el mejor ser humano, y es mi gran compañero. El matrimonio es ciertamente difícil, y es mucho trabajo. Necesitas a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo contigo, porque no hay 60-40 en el matrimonio. Es el período 50-50. Todo el tiempo”, dijo Cameron. La estrella de ‘Bad Teacher’ no estaba segura de si estaba lista para el matrimonio, pero siempre supo que Benji era especial. “No sé si estaba lista [cuando me casé], pero sabía que él era especial. Es solo un buen hombre. Es realmente refrescante. Estoy agradecido por él”. La actriz se convirtió en mamá por primera vez a los 47 y compartió la noticia con su marido, quienes decidieron mantener la privacidad de su bebé nombrada Raddix Madden.