Revista
Síguenos en:
Travel

¿Dónde grabaron Al este del Eden? Los sorprendentes escenarios reales que dan vida a la serie de Netflix

Aunque la novela Al este del Edén, de John Steinbeck, transcurre en California, la adaptación de Netflix se filmó al otro lado del mundo, en Nueva Zelanda.

Octubre 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Dónde grabaron Al este del Eden? Los sorprendentes escenarios reales que dan vida a la serie de Netflix

¿Dónde grabaron Al este del Eden? Los sorprendentes escenarios reales que dan vida a la serie de Netflix

Instagram@florencepugh

Los paisajes naturales, las localidades históricas y los escenarios rurales son parte esencial de la atmósfera de Al este del Edén, la adaptación televisiva de la novela de John Steinbeck que lleva a la pantalla una historia familiar marcada por los secretos, las rivalidades y la búsqueda de identidad.

Aunque la novela está ambientada en California, la producción de Netflix tuvo que buscar otros escenarios porque el valle de Salinas ya no conserva el aspecto de la época, entonces, ¿dónde se rodó Al este del Edén? Aquí tienes todo lo que hay que saber sobre las localizaciones reales de rodaje, incluyendo por qué la producción no tuvo lugar en California.

Te podría interesar: De Grecia a Marruecos: 6 destinos donde se filmó ‘La Odisea’ que están llenos de historia y debes conocer

Las hermosas locaciones de Al este del Edén en Nueva Zelanda

La serie de Netflix se filmó principalmente en la Isla Sur de Nueva Zelanda, elegida por sus paisajes naturales y su arquitectura victoriana, de acuerdo con el diseñador de producción Grant Major, la región ofrecía montañas, lagos, ríos y nieve, mientras que Zoe Kazan destacó sus escenarios ideales para recrear el valle de Salinas de principios del siglo XX.

Oamaru, en Otago

Las escenas que transcurren en Salinas, incluida la llegada de Cathy Ames (Florence Pugh) y Adam Trask (Christopher Abbott) a California, se filmaron en Oamaru, una pequeña localidad de la región de Otago, Nueva Zelanda.

Su distrito histórico victoriano conserva edificios de piedra y fachadas antiguas que permitieron transportar la historia a la California de principios del siglo pasado: “Cuenta con un barrio histórico que se ha conservado de manera extraordinaria”, explicó Grant Major, diseñador de producción.

Cordillera Hawkdun en Otago

Las escenas de la granja de la familia Trask, ubicada en el valle de Salinas dentro de la historia, se filmaron en las estribaciones de la cordillera Hawkdun, en la región de Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Este lugar ofrecía el paisaje seco, amplio y prácticamente intacto que la producción necesitaba para recrear el entorno rural de la época, sin elementos modernos que tuvieran que eliminarse mediante efectos especiales.

Sin embargo, llegar hasta la granja no fue tan sencillo: el reparto y el equipo tuvieron que atravesar hierba que les llegaba hasta la cintura para alcanzar el lugar de rodaje.

Devonport en Auckland

En la Isla Norte, el suburbio costero de Devonport, en Auckland, también formó parte del rodaje. Sus viviendas históricas y sus calles residenciales sirvieron para completar la recreación de la California de comienzos del siglo XX.

Entre los espacios utilizados se encuentra una casa de principios del siglo pasado que fue adaptada para la producción.

Lee también:
900paisajes-otono-paris-1.jpg
Lifestyle
Destinos con hermosos paisajes para disfrutar en otoño
Septiembre 21, 2020
 · 
Caras
portadaviaje.jpg
Lifestyle
¿Cómo viajar y hacer turismo con causa?
Marzo 01, 2019
 · 
Caras

viajes
Melisa Velázquez
Relacionadas
Capadocia
Travel
Amanecer en Capadocia a bordo de un globo privado: La guía definitiva para una experiencia de altura
Octubre 07, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
5 obras de Broadway que puedes disfrutar si eres fan de sus películas y series
Travel
¿Viaje a Nueva York? 5 obras de Broadway que puedes disfrutar si eres fan de sus películas y series
Septiembre 09, 2026
 · 
Tania Franco
Los lugares más bonitos de Venecia: los canales y rincones secretos que no te puedes perder
Travel
Los lugares más bonitos de Venecia: los canales y rincones secretos que no te puedes perder
Septiembre 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Dónde se grabó Dune? El espectacular desierto de Jordania que puedes visitar
Travel
¿Dónde se grabó Dune? El espectacular desierto de Jordania que puedes visitar
Agosto 29, 2026
 · 
Tania Franco
Luckenbach, Texas (1).jpg
Lifestyle
Si planeas un viaje de descanso y tranquilidad, este sorprendente pueblo de Texas es tu destino ideal
Luckenbach es el pueblo con menos habitantes de Texas y está formado sólo por dos edificios
Febrero 10, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
El secreto bajo tierra de los misteriosos jardines de Edimburgo
Travel
El secreto bajo tierra de los misteriosos jardines de Edimburgo
A los pies del Castillo de Edimburgo se encuentra uno de los paisajes más emblemáticos de Escocia, pero pocos saben que los actuales Princes Street Gardens ocupan el lugar donde alguna vez existió el Nor’ Loch.
Agosto 26, 2026
 · 
Tania Franco
como-van-al-baño-los-astronautas-de-artemis.jpeg
Travel
Cuándo volverán los astronautas de Artemis II de su viaje a la Luna
La primera expedición tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años despegó el 1 de abril con una duración aproximada de diez días
Abril 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
japon-viajesjpeg
Travel
Los mejores lugares de Japón que amarás conocer
Japón se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo gracias a su mezcla única de modernidad, tradición y naturaleza
Abril 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez